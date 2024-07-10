ÃÓÈª¿µÇ·²ð¡¢20Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥´¥ë¥Õ¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÃÓÈª¿µÇ·²ð¤¬9Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£20Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÃÓÈª¤Ï¡Ö¾®³Þ¸¶Æ»Âç¤µ¤ó¤È¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥´¥ë¥Õ¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤Î¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¾®³Þ¸¶Æ»Âç»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤â¤¦Æü¥Ï¥à»þÂå¤«¤é¡¢20Ç¯¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢42.42¤Î¡¢84¤Ç²ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¹¥³¥¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥·¥é¥¹¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥Ö¥ë¥¹¥±¥Ã¥¿ ¥ï¥¿¥ê¥¬¥Ë¤Î¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¹¥¿¡×¤È¥é¥ó¥Á¤Ç´®Ç½¤·¤¿ÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡ÖÌÀÆü¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¥´¥ë¥Õ¤Ç¡¼¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£