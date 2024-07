RIIZE¡¢¿·¶Ê¡ÖImpossible¡×ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡õ±ÑNME¡Ö2024Ç¯¾åÈ¾´üºÇ¹â¤ÎK-POP¥½¥ó¥°¡×¤ËÁªÄê

RIIZEの「Impossible」が、主要海外メディアから今年上半期を輝かせたK-POPソングであると評価された。アメリカの有名音楽専門メディア「ビルボード」が最近発表した「2024年上半期最高のK-POPソング20:評論家選定(The 20 Best K-Pop Songs of 2024 (So Far): Critic's Picks)」に、RIIZEの「Impossible」が選ばれた。

特にビルボードは「Impossible」に対して「強烈なユーロハウスビートと希望的なボーカルがミックスされた曲で、緊迫感と決意を呼び起こす。今年最高のインスピレーションを与えるK-POP曲の一つで、素早い回し蹴りのポイントダンスが際立つ」と詳しく紹介した。イギリスの著名な音楽メディアNMEも、「2024年上半期最高のK-POPソング15(The 15 best K-pop songs of 2024 - so far)」に「Impossible」を選び、「RIIZEは音楽にエネルギー溢れる青春のシーンを描き、平凡さを超えている。恍惚としたハウストラック『Impossible』は、夏の日の夢の中にリスナーを導く」と感想を述べた。「Impossible」は、4月の公開当時、アメリカのRolling Stone、Teen Vogue、EUPHORIAなど様々なメディアで注目を集め、「今夏最高の曲になるだろう」という絶賛を受け、現在、Spotifyの累積ストリーミング数が2,000万回以上を記録するなど、世界中で反響を呼んでいる。RIIZEが1stミニアルバムの発売前に披露したプロローグシングル「Impossible」は、メンバーたちが初めて挑戦したハウスジャンルの楽曲で話題となった曲で、リズミカルなハウスビートと神秘的な雰囲気のシンセサイザーが特徴であり、お互いに同じ夢に向かって進んでいく瞬間、もはや不可能など存在しないというメッセージを届ける。