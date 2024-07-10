Matt¡õ¥¢¥ì¥óÍÍ¤¬´ñÀ×¤Î½éÂÐÌÌ¡ª ¡ÖÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMatt¤¬7·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÀ°·ÁÁí³Û1²¯±ß°Ê¾å¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ì¥ó¤Ë¶öÁ³Áø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥¢¥ì¥óÍÍ¥Ï¡¼¥È¡É¤ò¤¹¤ë¥¢¥ì¥ó¡õMatt
¢£¡Ö¥ÔŽ¸ŽÁŽŽ±Èþ¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¡ª
¡¡º£²óMatt¤¬¡ÖÆ»¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤ê¥Ê¥¤¥¹¥È¥¥¡¼¥ß¡¼¥Á¥å¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È2Ëç¡£
¡¡¥¢¥ì¥ó¤Î¥¢¥á¡¼¥Ð¥Ö¥í¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ì¥ó¤Ï¡ÖÃë´Ö¤«¤éÏ«Æ¯¤ÇÀÄ»³¡×¤Ë¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ë¶öÁ³µï¹ç¤ï¤»¤¿Matt¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥ì¥ó¤ÏMatt¤Î¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¿¨¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡Ê¤ª¶â¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤ó¤ÎŽÈ¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈMatt¤¬Êó¹ð¡£
¡¡Æó¿Í¤Ç¡È¥¢¥ì¥óÍÍ¥Ï¡¼¥È¡É¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ì¥ó¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö¤©´é¤ò¼Ð¤á²¼¤Ø°ú¤²¼¤²¡¢¸ý¤ò³«¤±¤Æ¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤©´é¤Î¾åÉô¤Ë¤ÆµðÂç¥Ï¡¼¡Ê¥È¥ó¤Î¥«¥¿¥«¥ÊÊ¸»ú¡Ë¤òºî¤ë¡¢¤³¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°ŽØŽ§¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼»£¤ê¤Þ¤·¤¿Ž®Ž¯¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥å¥é¥¹¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ì¥óÍÍ¤âMatt·¯¤â¥Ó¥¸¥å¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆó¿ÍÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥¢¥ì¥óÍÍ¤ÈMattÍÍ¤Î¥ÔŽ¸ŽÁŽŽ±Èþ¤·¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖMatt Rose¡×Instagram¡Ê¡÷mattkuwata_official2018¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥ì¥ó¡×¸ø¼°¥Ö¥í¥°
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥¢¥ì¥óÍÍ¥Ï¡¼¥È¡É¤ò¤¹¤ë¥¢¥ì¥ó¡õMatt
¢£¡Ö¥ÔŽ¸ŽÁŽŽ±Èþ¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¡ª
¡¡º£²óMatt¤¬¡ÖÆ»¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤ê¥Ê¥¤¥¹¥È¥¥¡¼¥ß¡¼¥Á¥å¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È2Ëç¡£
¡¡¥¢¥ì¥ó¤Î¥¢¥á¡¼¥Ð¥Ö¥í¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ì¥ó¤Ï¡ÖÃë´Ö¤«¤éÏ«Æ¯¤ÇÀÄ»³¡×¤Ë¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ë¶öÁ³µï¹ç¤ï¤»¤¿Matt¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æó¿Í¤Ç¡È¥¢¥ì¥óÍÍ¥Ï¡¼¥È¡É¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ì¥ó¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö¤©´é¤ò¼Ð¤á²¼¤Ø°ú¤²¼¤²¡¢¸ý¤ò³«¤±¤Æ¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤©´é¤Î¾åÉô¤Ë¤ÆµðÂç¥Ï¡¼¡Ê¥È¥ó¤Î¥«¥¿¥«¥ÊÊ¸»ú¡Ë¤òºî¤ë¡¢¤³¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°ŽØŽ§¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼»£¤ê¤Þ¤·¤¿Ž®Ž¯¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥å¥é¥¹¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ì¥óÍÍ¤âMatt·¯¤â¥Ó¥¸¥å¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆó¿ÍÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥¢¥ì¥óÍÍ¤ÈMattÍÍ¤Î¥ÔŽ¸ŽÁŽŽ±Èþ¤·¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖMatt Rose¡×Instagram¡Ê¡÷mattkuwata_official2018¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥ì¥ó¡×¸ø¼°¥Ö¥í¥°