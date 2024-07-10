TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Åìµþ¡¦¹Á¶è¤ÎJR¿·¶¶±Ø¶á¤¯¤ÇÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÃËÀ­¤é¤Ë¼¹Ù¹¤ËÉÕ¤­¤Þ¤È¤¤¡¢µÒ°ú¤­¤ò¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê63¡Ë¤é5¿Í¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Àè·îÃæ½Ü¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë2¿Í¤Î½÷¡£ÃËÀ­¤¬¤½¤Î¾ì¤òµî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÏÓ¤ò¤Ä¤«¤ß¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£ÃËÀ­¤ÏÄñ¹³¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤¦¤·¤¿¼¹Ù¹¤ÊµÒ°ú¤­¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÌµ¿¦¡¦²«±Ñ½çÍÆµ¿¼Ô¡Ê63¡Ë¤é5¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

²«ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ïº£Ç¯5·î¡¢JR¿·¶¶±Ø¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤Ç40Âå¤ÎÃËÀ­µÒ¤é¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£°û¤ó¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢µÒ°ú¤­¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²«ÍÆµ¿¼Ô¤¬µÒ°ú¤­¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿Å¹¤Ï¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢Èï³²³Û¤Ï750Ëü±ß¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢²«ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖµÒ°ú¤­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£