ジュンス＆BIGBANGのD-LITEらが参加！日本で初開催の「ENA K POP UP CHART SHOW」レッドカーペットイベントが決定

8月6日（火）・7日（水）、横浜・ぴあアリーナMMにて初開催される「2024 ENA K POP UP CHART SHOW IN JAPAN」のレッドカーペットイベントが行われることが決定した。ENAはさまざまな人気番組やコンテンツを保有する韓国のテレビチャンネルで、「K-POP UP CHART SHOW」は同局で6月にスタートした新たな“月刊音楽芸能番組”。月に一度、ポップアップで開かれるチャートショーとなっており、最もHOTなアーティストたちの出演により、従来のコンテンツに物足りなさを感じるK-POPファンたちに新しい活力になるユニークなショー。新しいフォーマットを活用し、視聴者に見る楽しさと聞く楽しさの両方を提供。第1回の放送は大いに話題となった。

今回、韓国と日本のもっとも旬なアーティストが会する「2024 ENA K POP UP CHART SHOW IN JAPAN」の記念すべき初回を盛大にお祝いするため、出演するアーティストを間近で見ることができる特別なイベント「レッドカーペットイベント」を開催。イベントは会場外にて両日17時よりスタート。出演者はそれぞれ夜公演の出演者となる。イベントチケットは、チケットぴあプリセール（先着）が7月10日（水）18時から。3公演いずれかのチケットを購入した方全員が購入可能となる。なお、各公演のチケットはチケットぴあプリセール2次先行（先着）が同じく7月10日（水）18時から。アップグレードチケット2次（抽選）もクレジット限定で7月10日（水）から受付開始となる。詳しくは公式サイトで確認できる。また、本公演のチケットを持っている全員にチャンスがある「K-POP UP CHART SHOW」番組招待キャンペーン応募も受け付け中だ。

■公演概要

「2024 ENA K POP UP CHART SHOW IN JAPAN」

＜レッドカーペット＞

【日時】

2024年8月6日（火）17:00スタート

2024年8月7日（水）17:00スタート



【会場】

ぴあアリーナMM（〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2）



【出演】

8月6日 BTOB / n.SSign/ ONEUS / PURPLE KISS / TIOT / XIA（ジュンス） and more

8月7日 AB6IX / BUSTERS / D-LITE / OH MY GIRL / ONF / DXTEEN / IS:SUE / YESUNG（SUPER JUNIOR） / RYEOWOOK（SUPER JUNIOR）



【料金】

RED CARPETチケット：10,000円

※対象：公演チケットをご購入された方全員

※当日会場にて公演チケットとレットカーペットチケット保有確認

※整理番号先着

※レッドカーペットチケットのみでのご入場は不可



【チケット】

チケットぴあ



【受付期間】

ぴあプリセール先行（先着）7月10日（水）18:00〜7月28日（日）23:59



＜公演＞

【日時】

2024年8月6日（火）

昼公演 開場 12:00 / 開演 13:00

夜公演 開場 17:00 / 開演 19:00

2024年8月7日（水）開場 17:00／開演 19:00



【会場】

ぴあアリーナMM（〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2）



【出演】

8月6日昼公演：XIA（ジュンス）/n.SSign/ONEUS/TIOT/AKB48 and more

8月6日夜公演：BTOB / n.SSign/ ONEUS / PURPLE KISS / TIOT / XIA（ジュンス） and more

8月7日：AB6IX / BUSTERS / D-LITE / OH MY GIRL / ONF / DXTEEN / IS:SUE / YESUNG（SUPER JUNIOR） / RYEOWOOK（SUPER JUNIOR）



【料金】

昼公演VIPチケット：25,000円（全席指定／税込）※ステージ前方席の確約/特典グッズのボトル付き

一般チケット：15,000円（全席指定／税込）

夜公演アップグレードチケット：+10,000円（税込）※ステージ前方席の確約/特典グッズのボトル付き



【チケット】

チケットぴあ



【受付期間】

・6日 昼公演

ぴあオフィシャル先行（抽選）：7月5日（金）18:00〜7月15日（月・祝）23:59

ぴあプリセール先行（先着）：7月19日（金）18:00〜7月28日（日）23:59



・6日、7日 夜公演

ぴあプリセール2次先行（先着）：7月10日（水）18:00〜7月15日（月）23:59

アップグレード受付2次（抽選）：7月10日（水）18:00〜7月15日（月）23:59 ※クレジットのみ



※3歳以下入場不可。4歳以上は座席（チケット）が必要

※お1人様2枚まで購入可、リセール不可



主催：DoubleU C＆C CO. / DoubleU C＆C JAPAN CO.

主管：ENA / DoubleU C＆C CO.

制作・運営：ぴあ株式会社



■関連リンク

「2024 ENA K POP UP CHART SHOW IN JAPAN」公式サイト