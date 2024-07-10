¤Õ¤Ê¤Ð¤·¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó¸ø±à

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡£±£°Æü¸áÁ°£±£°»þ£µ£µÊ¬º¢¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¶âËÙÄ®¤Î¡Ö¤Õ¤Ê¤Ð¤·¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó¸ø±à¡×¤Ç¡¢¡Ö£±£³ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬±éÁÕÃæ¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£Ç®Ãæ¾É¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È£±£±£¹ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¡¡Æ±»Ô¤ÎÃæ³ØÀ¸¤é£¸¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÉÂ±¡¤Ë¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢£´¿Í¤¬ÃæÅù¾É¡¢£´¿Í¤¬·Ú¾É¤È¤¤¤¦¡£

¡¡±àÆâ¤Ç¤ÏÅö»þ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÃæ³ØÀ¸¤é¤¬¿áÁÕ³Ú¤Î±éÁÕ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢Æ±»Ô¤Ç¤Ï¸á¸å£±»þ»þÅÀ¤ÇºÇ¹âµ¤²¹£³£µÅÙ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£