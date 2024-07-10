¡ÚÂ®Êó¡Û´ßÅÄ¼óÁê¡ÖNATO¤È¤Î¶¨ÎÏ³ÎÇ§¤Îµ¡²ñ¤Ë¡×ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ø½ÐÈ¯¤Ç¡ÖÂçÀ¾ÍÎ¤È¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÏÉÔ²ÄÊ¬¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×
´ßÅÄ¼óÁê¤Ï10Æü¡¢NATO¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ø¤È½ÐÈ¯¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤êµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖNATOÀßÎ©75¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ëº£²ó¤Î¼óÇ¾²ñ¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¤½£ÂçÀ¾ÍÎ¤È¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤Î2¤Ä¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ÏÉÔ²ÄÊ¬¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò³Æ¹ñ¼óÇ¾¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈNATO¤Î»ýÂ³Åª¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óË¬ÌäÃæ¤Ë¹Ô¤¦±Ñ¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¿·¼óÁê¤È¤Î½é²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶áÇ¯ÆÃ¤Ë¶ÛÌ©¤ÊÆü±Ñ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýÅÓÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤ä¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î³Æ¼óÇ¾¤È¤Î¸ÄÊÌ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î4¥«¹ñ¼óÇ¾¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤â¹Ô¤¦¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂ³¤¤¤ÆË¬Ìä¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶áÇ¯¡¢ÆÃ¤Ë¶¨ÎÏ¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¨ÎÏ¤Î¿ä¿Ê¤ò¥·¥ç¥ë¥Ä¼óÁê¤È¤Î´Ö¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¤·³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡£¤¢¤ï¤»¤Æ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò´Þ¤à·ÐºÑÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨ÎÏ¡¢Ï¢·È¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£