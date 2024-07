¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¡ªÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Ö²ÆµÙ¤ß¿Æ»Ò¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯KOUGEI¥é¥ó¥É2024¡×

東京工芸大学は、夏休み期間中の小・中学生を対象としたイベント「夏休み親子でわくわくKOUGEIランド2024」を2024年8月3日(土)に厚木キャンパスで開催します。

東京工芸大学「夏休み親子でわくわくKOUGEIランド2024」

東京工芸大学は、夏休み期間中の小・中学生を対象としたイベント「夏休み親子でわくわくKOUGEIランド2024」を2024年8月3日(土)に厚木キャンパスで開催します。

本学は、8月3日(土)に神奈川県厚木市にある本学厚木キャンパスで、「サイエンス」と「アート」の魅力あるイベントを通じて、未来を担う子供たちに学びの楽しさを伝えることを目的とした、ワークショップ形式のイベント「夏休み親子でわくわくKOUGEIランド2024」を開催します。

このイベントは、親子で学ぶことの楽しさや、新しい発見と喜びを体験でき、小学校の夏休みの自由研究テーマとしても学べる内容です。

2024年で開催22回目を迎える本イベントでは、大幅にスケールアップして、5つの企画が実施されます。

イベントへの参加は無料。

参加申込は、7月1日(月)〜7月24日(水)までの期間、応募フォームから受け付けており、先着順となります。

■夏休み親子でわくわくKOUGEIランド2024

(1) さけぶマンガになっちゃおう!(定員20組)

対象:小学1年生〜中学3年生

講師:森山 剛 教授(工学部 工学科 情報学系 情報コース)

https://forms.gle/QdvzFxUKU3jUVDM5A

(2)偏光色を楽しもう(定員25名)

対象:小学1年生〜中学1年生

講師:陳 軍 教授(工学部 工学科 情報学系 情報コース)

https://forms.gle/wNdKhdrhhmXbNPRT9

(3)作って飛ばそう水ロケット!(定員15名)

対象:小学1年生〜小学6年生

講師:上野 一磨 准教授(工学部 工学科 工学系 機械コース)

https://forms.gle/v7fHdxDCXursor4p6

(4)化学発光を見てみよう 〜ルミノール反応に挑戦〜(定員32名)

対象:小学4年生〜中学1年生

講師:松本 里香 教授(工学部 工学科 工学系 電気電子コース)

https://forms.gle/28g59AX4Mm9Ge857A

(5)強風に気を付けて!風に飛ばされない家を建てよう!(定員30名)

対象:小学3年生〜中学1年生

講師:玄 英麗 助教(工学部 工学科 建築学系 建築コース)

https://forms.gle/vaB1oZvYEYaifbJa9

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 小・中学生対象!東京工芸大学「夏休み親子でわくわくKOUGEIランド2024」 appeared first on Dtimes.