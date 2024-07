横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズに、アフタヌーンティーや本格フレンチなど夏の限定プランなどの「2024年夏メニュー」が登場中!

梅雨の雨でも濡れない、駅直結のラグジュアリーホテルで、快適な初夏のひとときを過ごせるメニューがそろっています☆

今回は、中華街とは一線を画すモダン&ラグジュアリーな中国料理店「彩龍」で提供されている「海の幸入り翡翠冷麺」を紹介します。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ/彩龍「海の幸入り翡翠冷麺」

料金:4,300円(税・サ込)

期間:提供中〜2024年8月31日(土)

提供店舗:横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ/彩龍

横浜駅西口地下直結で、ショッピングや観光の拠点に便利なホテル「横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ」

にぎやかな街中にありながらも、館内はラグジュアリーホテルらしく、落ち着いた雰囲気が漂うホテルです。

そんな横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズにある中国料理店「彩龍」

中華街とは一線を画すモダン&ラグジュアリーな中国料理店。

珠玉の広東料理を流行のスタイルで提供しています。

2024年の夏も、毎年大人気の夏の名物「海の幸入り翡翠冷麺」が登場!

新鮮な海の幸を豪快に盛り付けた、高級ホテルのシェフが織りなす“プレミアム”な中華涼麺です。

麺は、野菜(ホウレンソウ)を練りこみ、グリーンが美しいコシのある平打ち翡翠麺。

蒸し鮑・蟹爪・海老・帆立・イカなど彩り豊かな海の幸がたっぷりとトッピングされた華やかなメニュー。

トマト、ナスなどの夏野菜もトッピングされています。

味付けは、さっぱりとした“醤油ダレ“、香り高く濃厚な“胡麻ダレ”、独特なコクと辛味の“XO醤ジュレ”の3種類のオリジナルのタレを用意。

好みに合わせてそのままで、また混ぜて味の変化も楽しめます☆

「海の幸入り翡翠冷麺」には、コーンスープとザーサイもついています。

毎年大人気の夏の名物「海の幸入り翡翠冷麺」に加え、「彩龍」では、飲茶(点心)メニューなども豊富。

錦上添花(千日紅、金盞花、ジャスミン)など本格中国茶とあわせていただくのもおすすめです☆

夏の人気メニュー「海の幸入り翡翠冷麺」が2024年も登場。

ひんやり贅沢に楽しめる、「冷麺」をぜひ楽しんでくださいね!

※仕入れの状況により、一部料理内容や期間の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

