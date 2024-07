¥×¥í¤ÎÀ±ºÂ²òÀâ¤â¡ª¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡Ö¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹ºÂÎ®À±·²¥Ê¥¤¥È¥¯¥ë¡¼¥º¡×

兵庫県・淡路島から出航している「うずしおクルーズ」は、2024年8月12日(月・祝)限定で特別便「ペルセウス座流星群ナイトクルーズ」を開催します。

うずしおクルーズ「ペルセウス座流星群ナイトクルーズ」

開催日 :2024年8月12日(月・祝) 受付開始/19:00 出航時間/20:00 所要時間/約90分

開催場所 :兵庫県南あわじ市福良港(道の駅福良)

駐車場 :道の駅福良周辺駐車場(無料)

定員 :100名(先着順)

■料金

自由席 : 中学生以上 5,000円、小学生 2,000円、幼児 無料

サービス : ウェルカムドリンク、玉ねぎスープ、淡路牛のハンバーグサンド

VIP席 : 中学生以上 12,500円(14名様限定)

サービス : 華やかな貴賓室で淡路島の食材をいかした洋食料理と

淡路島産のお酒やソフトドリンクなどで贅沢なひとときを楽しめます。

メイン料理 : 淡路牛ハンバーグ

料理協力 : Kitchen Yocchi

通常は昼間にしか運航していない「咸臨丸」で幻想的な夜の鳴門海峡に出航し、真っ暗な海上から夜空を彩る流星群とプロの星座解説を楽しめます。

船に装備したLEDライトが照らしだす神秘的な夜の海の風景はナイトクルーズでしか味わえないイマーシブ(没入)体験ができます。

■背景

「ペルセウス座流星群」は三大流星群のひとつで、年間でも常に上位を争う流星数を誇ります。

条件が良い時には、1時間あたり50個以上の流星が観測されます。

淡路島は街の明かりが少なく、晴れているととても沢山の星が見られます。

特に海上は周囲が暗く、透き通る夜空が広がり、星空を眺めるには最高のスポットと言えます。

「都会の喧騒から離れ、心地よい暗闇に身を委ね、宇宙がもたらす奇跡のショー」を旅先でも届けたい、そんな想いから企画しました。

■ポイント

1. ペルセウス座流星群

夜空に輝くメテオシャワー、2024年は8月12日23時頃に極大(活動が最も活発)となることが予想されています。

このため、12日夜から13日未明にかけて、多くの流星が見られそうです。

明るい流星がしばしば現れ、煌めく尾を残して流れ落ちていく様子は、旅先での素敵な思い出の1つになること間違いなしです。

2. 星のおねえさん(R)(やまき えみ)

“夜空を楽しむお手伝い”をする、わかりやすくて楽しいトークが大人にも子どもにも大人気。

全国各地のホテルや観光施設、旅行会社のツアー等で星空案内を行っている。

その回数は10年で600回以上。

どんなお天気でも驚きと発見がいっぱいの星空案内をお届けします。

3. YUKATA de Cruiseキャンペーン

浴衣・和装でご乗船されるお客様に“500円分のお買い物券”をプレゼントします。

利用店舗:うずしおショップMARINE、福良マルシェ

■申込方法

WEB予約優先(クレジットカードによる事前決済)

・予約締切日(自由席:前日、VIP席:3日前)自由席は空席があれば当日参加も可能です。

・チラシ内の二次元バーコードを読み取り申込みください。

【別添資料】

うずしおクルーズ特別便「ナイトクルーズ」について

「淡路島の夜を楽しむ」をコンセプトに、スーパームーンや中秋の名月などの天体イベントに合わせてナイトクルーズを運航します。

プロの星空解説や生演奏、船に導入したLEDライトによる神秘的な夜の海の演出を楽しめます。

2024年うずしおクルーズ特別便「ナイトクルーズ」

開催日 :8月20日(火)

出航時間:20:00

内容 :スーパームーンナイトクルーズ

開催日 :9月17日(火)

出航時間:19:00

内容 :中秋の名月ナイトクルーズ

開催日 :10月17日(木)

出航時間:19:00

内容 :スーパームーンナイトクルーズ

※詳細は公式ホームページ、SNSなどで随時紹介します。

