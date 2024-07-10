º´ÀîµÞÊØ¡¢9·î¤«¤é¡ÖÃÖ¤ÇÛ¡×¤ËÂÐ±þ¡¡¼«Å¾¼Ö¤Î¤«¤´¤Ê¤É¤Ø¤Î»ØÄê¤â
º´ÀîµÞÊØ¤Ï¡¢9·î¤«¤éÂðÇÛÊØ¤ò¼«Å¾¼Ö¤Î¤«¤´¤Ê¤É¤Ø¤Î¡ÖÃÖ¤ÇÛ¡×¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´ÀîµÞÊØ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢²ÙÊª¤Î¼õ¤±¼è¤ê¼ê¤¬ÉÔºß¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤Ë¡¢¸¼´ØÁ°¤Ê¤É¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡ÖÃÖ¤ÇÛ¡×¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃÄê¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î¤ß¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¡¢9·î2Æü¤«¤é¤Ï¡¢º´ÀîµÞÊØ¤Î²ñ°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹ÅÐÏ¿¼ÔÁ´°÷¤¬¡¢ÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÖ¤ÇÛ¤Ï¡¢º´Àî¤Î¼çÍ×¤ÊÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢²ÙÊª¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¸¼´ØÁ°¤ä¼«Å¾¼Ö¤Î¤«¤´¡¢¥¬¥¹¥á¡¼¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¼Ö¸Ë¡¢ÊªÃÖ¤Ê¤É¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º´Àî¤ÎÃÖ¤ÇÛ³«»Ï¤Ë¤è¤ê¡¢Àè¹Ô¤·¤Æ»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¤È¹ç¤ï¤»¡¢±¿Í¢Âç¼ê3¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÃÖ¤ÇÛ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÂç¼ê3¼Ò¤Ç2022Ç¯ÅÙ¤ÎÂðÇÛÊØ¤Î¼è°·¸Ä¿ô¤Î95¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£