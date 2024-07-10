¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¼¤Î¿·ÄêÈÖ¿§¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥Æ¥£¡¼¥ë¡×¿¼³¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢¿¼¤ß¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¤ÎÃòÊª¥Û¡¼¥í¡¼¥¦¥§¥¢

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[18Ñ] 31,900±ß
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[20cm] 35,200±ß
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[22cm] 40,700±ß
¥µ¥¤¥º¡§±ü¹Ô23cm x Éý22(¼è¼ê¹þ30)cm x ¹â¤µ15cm / ÍÆÎÌ¡§3.3L
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[18] 28,600±ß
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[20] 33,000±ß
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