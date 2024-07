【#159】7月10日 公開価格:90pt(マガポケ)

講談社は7月10日、瀬尾公治氏によるマンガ「女神のカフェテラス」#159「幸子と大洋」をマガポケにて公開した。マガポケでの価格は90pt。

「女神のカフェテラス」は東大現役合格の秀才・粕壁隼が実家の「カフェテラス・ファミリア」で5人の女の子たちと共同生活を送るというシーサイドラブコメ。7月10日現在、マガポケでは#1「ファミリア」より#47「涙の理由(わけ)は」までと、#153「寂しがり屋だから」より#155「秋水vs.恵里」までが無料公開されている。

「女神のカフェテラス」が巻頭カラー! 「週刊少年マガジン 32号」本日発売

東大現役合格の秀才・粕壁 隼。ケンカ別れしていた祖母の訃報を聞いて、3年ぶりに海辺の町の古びた実家「カフェテラス・ファミリア」に帰ると、そこには見知らぬ5人の女の子が!しかも彼女たちは「おばあちゃんの家族」を名乗り!? 運命の人×5との贅沢すぎる共同生活が始まるっ!『涼風』『君町』『風夏』の瀬尾公治が描く一つ屋根の下ハーレム♡どの娘に恋する?どの娘を愛でる?ヒロイン多すぎシーサイドラブコメ開店!

