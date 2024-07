クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジは火曜日(7月9日)、フロントマンのジョシュ・ホーミが緊急手術を受けなくてはならないため、現行のヨーロッパ・ツアーの数公演を中止すると発表した。バンドは「残念ながら、ジョシュ・ホーミが緊急手術のため、早急にアメリカへ戻らなくてはならない。敢行し、君たちのためにプレイしようとあらゆる努力をしたが、もはや続行するという選択肢はなくなった」との声明を出し、謝罪している。病名、症状等は明かされていない。

Queens are gutted we aren't able to play for you. We apologize for any inconvenience and share in your frustration and disappointment. pic.twitter.com/JbCxJqOb8H