テーマは「∞(無限)」！hummel ガンバ大阪『GAMBA EXPO 2024』限定ユニフォーム

hummel ガンバ大阪『GAMBA EXPO 2024』限定ユニフォーム

2024年8月24日のアビスパ福岡戦『GAMBA EXPO 2024』限定ユニフォームの予約受付を、2024年7月16日までヒュンメル公式オンラインストアとヒュンメル三井アウトレットパーク大阪門真で受け付けています。

■無限をテーマにしたユニフォーム

『GAMBA EXPO』は、2017年にスタートし、“スポーツのチカラで地域を元気にしたい、地域の心の拠り所でありたい、子どもたちに夢を持つきっかけを与えたい”というガンバ大阪の設立理念の実現を目指して実施されており、2024年で8年目。

この試合限定で選手たちはEXPOユニフォームを着用します。

2024年のEXPOのテーマは、「∞(無限)」。

GAMBA EXPOを機にファンやサポーター、ホームタウン、パートナー企業に様々な面から無限の可能性を生み出したいという想いを込めたものになっています。

『テーマを具現化したユニフォームは、チームにとって一番の「顔」となる』と考えたデザイナー田村大さんが、戦う姿勢と迫力を青、黒、赤の炎を歌舞伎の化粧法である隈取りで形成。

際立った所作をする大見得を切るイメージにGAMBA EXPO 2024のコンセプト「無限」を掛け合わせています。

デザインは、バスケットボールを中心としたスポーツイラストで知られる田村大さんが担当。

「選手やサポーターの皆さまが記念ユニフォーム・シャツを着用して、一丸となって全力で戦う光景を思い浮かべながら、デザインを描き進めていきました。

当日は私も、炎の隈取りのように燃えたぎる熱い気持ちで応援したいと思いますし、皆様の勇姿を目に焼き付けたいと思います」と話しました。

オーセンティックユニフォームは、素材やマーク加工、シルエットなどすべて選手が試合で着用するものと同じ仕様。

流れる筆致で描いたようなダイナミックさが特徴で、襟部にはクラブのテーマ「BE THE HEAT , BE THE HEART」を、襟裏にも隈取りグラフィックを配置しています。

■ヒュンメルでは全選手のN&N対応

ユニフォームは数量限定で、ヒュンメル公式オンラインストアでもFPが完売となっているなど人気が集まっています。

全選手のネーム&ナンバー対応が可能で、1桁の数字+選手名の加工費が3,850円(税込)、2桁の数字+選手名が4,400円(税込)。

2024年7月17日以降はマーク加工なしのユニフォームのみとなります。

お届けは、2024年8月17日より順次発送予定です。

■ショップ情報

施設名 :三井アウトレットパーク大阪門真

ショップ名:ヒュンメル三井アウトレットパーク大阪門真

所在地 :〒571-0044 大阪府門真市松生町1

アクセス :京阪本線、大阪モノレール線「門真市駅」徒歩8分

■商品情報

オーセンティックユニフォームFP/GK

Price:番号なし 26,400円(税込)・番号1桁 30,250円(税込)・

番号2桁 30,800円(税込)

Size :SS-S/M-L/O-XO/XO2-3

レプリカユニフォームFP/GK

Price:番号なし 15,400円(税込)・番号1桁 19,250円(税込)・

番号2桁 19,800円(税込)

Size :SS-S/M-L/O-XO/XO2-3

