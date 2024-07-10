¡È¥È¡¼²£¡É¼þÊÕ¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¡Ä¾®6½÷»ù¤ËÀÅªË½¹Ô¤«¡¡41ºÐÃË¤òÂáÊá
Åìµþ¡¦¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥È¡¼²£¡É¼þÊÕ¤Ç¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢41ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¹â¶¶½¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯4·î¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç13ºÐÌ¤Ëþ¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¸½¶â5000±ß¤òÅÏ¤¹ÌóÂ«¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï²È½Ð¤ò¤·¤Æ¡¢¥È¡¼²£¼þÊÕ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷¤Î»Ò¤Ë¡Ö¤ª¶â¤¢¤²¤ë¤«¤é¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷¤Î»Ò¤Ï¾®³ØÀ¸¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È·Ù»ëÄ£¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¾Ü¤·¤¤Ç¯Îð¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ãæ³ØÀ¸¤«¹â¹»À¸¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¥È¡¼²£¼þÊÕ¤ÇÂç¿Í¤«¤é´Å¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤â¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£