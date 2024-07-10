「2024年上半期CMタレントランキング」出川哲朗が放送回数首位 女性トップは中条あやみ【結果一覧】
【モデルプレス＝2024/07/10】テレビの放送内容をテキスト化した「TV メタデータ」を提供するエム・データが、「2024年上半期TV-CMタレントランキング」を発表。お笑いタレントの出川哲朗が、放送回数ランキングで首位となった。
【写真】「2024年上半期CMタレントランキング」結果一覧
同ランキングは、2024 年1月1日（月）から 2024年6月30日（日）に、東京地区地上波キー局で放送されたTV-CMに出演・登場した人物を対象としランキングしたもの。放送回数の総合トップは出川、女性トップは女優の中条あやみに。ほか、川口春奈、綾瀬はるか、芦田愛菜、賀来賢人がランクインした。
以下、項目別の結果。（modelpress編集部）
＜2024年上半期TV-CM放送回数ランキング＞
順位／人物名／回数／秒数
1位：出川哲朗／8507回／130575秒
2位：中条あやみ／8127回／130800秒
3位：川口春奈／7971回／126330秒
4位：綾瀬はるか／7739回／143280秒
5位：芦田愛菜／7487回／122535秒
6位：賀来賢人／7364回／126990秒
7位：反町隆史／6855回／108780秒
8位：菅田将暉／6038回／100665秒
9位：上戸彩／5911回／101910秒
10位：高橋一生／5795回／90705秒
11位：上白石萌音／5433回／91140秒
12位：広瀬すず／5363回／103425秒
13位：石原さとみ／5306回／81870秒
14位：柳楽優弥／5247回／81690秒
15位：堺雅人／4929回／79965秒
16位：長澤まさみ／4763回／89025秒
17位：小池栄子／4701回／79485秒
18位：吉岡里帆／4581回／77250秒
19位：今田美桜／4548回／86895秒
20位：茅島みずき／4243回／63645秒
＜2024年上半期TV-CM放送回数ランキング（女性）＞
1位：中条あやみ／8127回／130800秒
2位：川口春奈／7971回／126330秒
3位：綾瀬はるか／7739回／143280秒
4位：芦田愛菜／7487回／122535秒
5位：上戸彩／5911回／101910秒
6位：上白石萌音／5433回／91140秒
7位：広瀬すず／5363回／103425秒
8位：石原さとみ／5306回／81870秒
9位：長澤まさみ／4763回／89025秒
10位：小池栄子／4701回／79485秒
11位：吉岡里帆／4581回／77250秒
12位：今田美桜／4548回／86895秒
13位：茅島みずき／4243回／63645秒
14位：橋本環奈／4151回／72675秒
15位：伊藤沙莉／4074回／63060秒
16位：高畑充希／4064回／64905秒
17位：横澤夏子／4031回／89145秒
18位：上白石萌歌／4028回／60420秒
19位：吉高由里子／3960回／67785秒
20位：藤間爽子／3562回／53430秒
＜2024年上半期TV-CM放送回数ランキング（男性）＞
1位：出川哲朗／8507回／130575秒
2位：賀来賢人／7364回／126990秒
3位：反町隆史／6855回／108780秒
4位：菅田将暉／6038回／100665秒
5位：高橋一生／5795回／90705秒
6位：柳楽優弥／5247回／81690秒
7位：堺雅人／4929回／79965秒
8位：滝藤賢一／4227回／92100秒
9位：石丸幹二／3989回／59835秒
10位：竹内涼真／3955回／59790秒
11位：小栗旬／3688回／66015秒
12位：山崎賢人／3671回／57525秒
13位：神尾楓珠／3574回／85530秒
14位：鈴木亮平／3499回／56445秒
15位：北村匠海（DISH//）／3480回／55830秒
16位：妻夫木聡／3449回／59040秒
17位：松坂桃李／3421回／57210秒
18位：阿部寛／3275回／53055秒
19位：松岡修造／3240回／55815秒
20位：中尾明慶／3154回／49275秒
＜2024年上半期TV-CM会社数ランキング＞
21社：川口春奈
15社：賀来賢人
14社：芦田愛菜
11社：今田美桜
11社：広瀬すず
11社：橋本環奈
10社：吉岡里帆
10社：斎藤工
9社：横浜流星
9社：大泉洋
9社：浜辺美波
9社：奈緒
9社：長澤まさみ
9社：杉咲花
9社：小栗旬
9社：永野芽郁
8社：綾瀬はるか
＜2024年上半期TV-CM会社数ランキング（女性）＞
21社：川口春奈
14社：芦田愛菜
11社：今田美桜
11社：広瀬すず
11社：橋本環奈
10社：吉岡里帆
9社：浜辺美波
9社：奈緒
9社：長澤まさみ
8社：中条あやみ
8社：上白石萌音
8社：上戸彩
8社：小芝風花
7社：永尾柚乃
＜2024年上半期TV-CM会社数ランキング（男性）＞
15社：賀来賢人
10社：斎藤工
9社：横浜流星
9社：大泉洋（TEAM NACS）
9社：小栗旬
8社：玉木宏
8社：山田裕貴
8社：高橋一生
8社：吉沢亮
8社：なかやまきんに君
7社：成田凌
7社：菅田将暉
7社：鈴木亮平
7社：大谷翔平
7社：松坂桃李
7社：松岡修造
6社：香取慎吾（新しい地図 join ミュージック）
＜2024年上半期TV-CM急上昇ランキング＞
5社：平野紫耀（Number_i）
5社：チョコレートプラネット
4社：賀来賢人
4社：山田裕貴
4社：吉高由里子
＜2024年上半期TV-CM 新規急上昇ランキング＞
3社：藤崎ゆみあ
3社：イモトアヤコ
3社：アバンギャルディ
3社：谷中敦（東京スカパラダイスオーケストラ）
調査期間：2024年1月1日（月）0：00：00〜2024年6月30日（日）23：59：59
調査対象：日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ（東京地区地上波キー局）で放送されたTV-CM に出演・登場した人物を対象。
調査方法：
・2024 年上半期 TV-CM 放送回数ランキング：上記対象 TV-CM の放送回数でランキング。
・2024 年上半期 TV-CM 会社数ランキング：上記対象 TV-CM の会社名を集計しランキング。
・2024 年上半期 TV-CM 急上昇ランキング：2023 下半期年の会社数に対し、2024 年上半期に上昇した会社数を集計しランキング。
・2024 年上半期 TV-CM 新規急上昇ランキング：2023 年下半期の TV-CM に出演・登場しなかったタレントの中で2024年上半期に上昇した会社数を集計し、ランキング。
※ 映画告知・通販・イベント事業系・放送局系 TV-CM (番組宣伝含む）、インターネット動画配信サービス内映像に出演している場合の TV-CM、本人出演 PV やライブ映像が使用されている音楽商材系 TV-CM、生TV-CM、インフォマーシャル、ナレーションのみでの出演、スポーツ中継映像のみでの登場、アニメやコンテンツのキャラクター（全てエム・データ基準）は対象外。
※ 男性・女性については、実際の性別ではなく、キャラクターとしての男性枠・女性枠（エム・データ基準）で分類。
※ 会社数ランキングは、エム・データ独自の基準で収集・登録した会社名に基づき、タレントの契約期間や契約社数ではなく、調査期間内で放送されたタレントが出演している TV-CM の会社数を集計。
※ 2023 年下半期調査期間は、2023年7月1日（土）〜2023年12月31日（日）を対象。
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◆「2024年上半期CMタレントランキング」発表
同ランキングは、2024 年1月1日（月）から 2024年6月30日（日）に、東京地区地上波キー局で放送されたTV-CMに出演・登場した人物を対象としランキングしたもの。放送回数の総合トップは出川、女性トップは女優の中条あやみに。ほか、川口春奈、綾瀬はるか、芦田愛菜、賀来賢人がランクインした。
＜2024年上半期TV-CM放送回数ランキング＞
順位／人物名／回数／秒数
1位：出川哲朗／8507回／130575秒
2位：中条あやみ／8127回／130800秒
3位：川口春奈／7971回／126330秒
4位：綾瀬はるか／7739回／143280秒
5位：芦田愛菜／7487回／122535秒
6位：賀来賢人／7364回／126990秒
7位：反町隆史／6855回／108780秒
8位：菅田将暉／6038回／100665秒
9位：上戸彩／5911回／101910秒
10位：高橋一生／5795回／90705秒
11位：上白石萌音／5433回／91140秒
12位：広瀬すず／5363回／103425秒
13位：石原さとみ／5306回／81870秒
14位：柳楽優弥／5247回／81690秒
15位：堺雅人／4929回／79965秒
16位：長澤まさみ／4763回／89025秒
17位：小池栄子／4701回／79485秒
18位：吉岡里帆／4581回／77250秒
19位：今田美桜／4548回／86895秒
20位：茅島みずき／4243回／63645秒
＜2024年上半期TV-CM放送回数ランキング（女性）＞
1位：中条あやみ／8127回／130800秒
2位：川口春奈／7971回／126330秒
3位：綾瀬はるか／7739回／143280秒
4位：芦田愛菜／7487回／122535秒
5位：上戸彩／5911回／101910秒
6位：上白石萌音／5433回／91140秒
7位：広瀬すず／5363回／103425秒
8位：石原さとみ／5306回／81870秒
9位：長澤まさみ／4763回／89025秒
10位：小池栄子／4701回／79485秒
11位：吉岡里帆／4581回／77250秒
12位：今田美桜／4548回／86895秒
13位：茅島みずき／4243回／63645秒
14位：橋本環奈／4151回／72675秒
15位：伊藤沙莉／4074回／63060秒
16位：高畑充希／4064回／64905秒
17位：横澤夏子／4031回／89145秒
18位：上白石萌歌／4028回／60420秒
19位：吉高由里子／3960回／67785秒
20位：藤間爽子／3562回／53430秒
＜2024年上半期TV-CM放送回数ランキング（男性）＞
1位：出川哲朗／8507回／130575秒
2位：賀来賢人／7364回／126990秒
3位：反町隆史／6855回／108780秒
4位：菅田将暉／6038回／100665秒
5位：高橋一生／5795回／90705秒
6位：柳楽優弥／5247回／81690秒
7位：堺雅人／4929回／79965秒
8位：滝藤賢一／4227回／92100秒
9位：石丸幹二／3989回／59835秒
10位：竹内涼真／3955回／59790秒
11位：小栗旬／3688回／66015秒
12位：山崎賢人／3671回／57525秒
13位：神尾楓珠／3574回／85530秒
14位：鈴木亮平／3499回／56445秒
15位：北村匠海（DISH//）／3480回／55830秒
16位：妻夫木聡／3449回／59040秒
17位：松坂桃李／3421回／57210秒
18位：阿部寛／3275回／53055秒
19位：松岡修造／3240回／55815秒
20位：中尾明慶／3154回／49275秒
＜2024年上半期TV-CM会社数ランキング＞
21社：川口春奈
15社：賀来賢人
14社：芦田愛菜
11社：今田美桜
11社：広瀬すず
11社：橋本環奈
10社：吉岡里帆
10社：斎藤工
9社：横浜流星
9社：大泉洋
9社：浜辺美波
9社：奈緒
9社：長澤まさみ
9社：杉咲花
9社：小栗旬
9社：永野芽郁
8社：綾瀬はるか
＜2024年上半期TV-CM会社数ランキング（女性）＞
21社：川口春奈
14社：芦田愛菜
11社：今田美桜
11社：広瀬すず
11社：橋本環奈
10社：吉岡里帆
9社：浜辺美波
9社：奈緒
9社：長澤まさみ
8社：中条あやみ
8社：上白石萌音
8社：上戸彩
8社：小芝風花
7社：永尾柚乃
＜2024年上半期TV-CM会社数ランキング（男性）＞
15社：賀来賢人
10社：斎藤工
9社：横浜流星
9社：大泉洋（TEAM NACS）
9社：小栗旬
8社：玉木宏
8社：山田裕貴
8社：高橋一生
8社：吉沢亮
8社：なかやまきんに君
7社：成田凌
7社：菅田将暉
7社：鈴木亮平
7社：大谷翔平
7社：松坂桃李
7社：松岡修造
6社：香取慎吾（新しい地図 join ミュージック）
＜2024年上半期TV-CM急上昇ランキング＞
5社：平野紫耀（Number_i）
5社：チョコレートプラネット
4社：賀来賢人
4社：山田裕貴
4社：吉高由里子
＜2024年上半期TV-CM 新規急上昇ランキング＞
3社：藤崎ゆみあ
3社：イモトアヤコ
3社：アバンギャルディ
3社：谷中敦（東京スカパラダイスオーケストラ）
◆「2024年上半期TV-CMタレントランキング」
調査期間：2024年1月1日（月）0：00：00〜2024年6月30日（日）23：59：59
調査対象：日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ（東京地区地上波キー局）で放送されたTV-CM に出演・登場した人物を対象。
調査方法：
・2024 年上半期 TV-CM 放送回数ランキング：上記対象 TV-CM の放送回数でランキング。
・2024 年上半期 TV-CM 会社数ランキング：上記対象 TV-CM の会社名を集計しランキング。
・2024 年上半期 TV-CM 急上昇ランキング：2023 下半期年の会社数に対し、2024 年上半期に上昇した会社数を集計しランキング。
・2024 年上半期 TV-CM 新規急上昇ランキング：2023 年下半期の TV-CM に出演・登場しなかったタレントの中で2024年上半期に上昇した会社数を集計し、ランキング。
※ 映画告知・通販・イベント事業系・放送局系 TV-CM (番組宣伝含む）、インターネット動画配信サービス内映像に出演している場合の TV-CM、本人出演 PV やライブ映像が使用されている音楽商材系 TV-CM、生TV-CM、インフォマーシャル、ナレーションのみでの出演、スポーツ中継映像のみでの登場、アニメやコンテンツのキャラクター（全てエム・データ基準）は対象外。
※ 男性・女性については、実際の性別ではなく、キャラクターとしての男性枠・女性枠（エム・データ基準）で分類。
※ 会社数ランキングは、エム・データ独自の基準で収集・登録した会社名に基づき、タレントの契約期間や契約社数ではなく、調査期間内で放送されたタレントが出演している TV-CM の会社数を集計。
※ 2023 年下半期調査期間は、2023年7月1日（土）〜2023年12月31日（日）を対象。
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