±Ç²è¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥é¥ó¥É¡×¡¡¹Åç»ÔÆâ¤ÇÀè¹Ô¾å±Ç
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¶ÇúÀ½Â¤·×²è¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó·×²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä®¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥é¥ó¥É¡×¤¬¹Åç»ÔÆâ¤Î±Ç²è´Û¤ÇÀè¹Ô¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥é¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¸¶Çú¤òºî¤ë·×²è¤Î¤â¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä®¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥é¥ó¥É¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¤Ç¤¹¡£
³ËÇ³ÎÁÀ¸»ºµòÅÀ¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿Ä®¡¦¥ê¥Ã¥Á¥é¥ó¥É¤ÎÎò»Ë¤È¸½ºß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸¶Çú¤Î±Æ¶Á¤äÎÑÍýÅªÌäÂê¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Åç¤Ç¤Î¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Á£¹Æü¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è¤Î²£Àî¥·¥Í¥Þ¤ÇÀè¹Ô¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ÆÆÄ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«ºß½»¤ÇÈïÇú£³À¤¤ÎÀîÌî¤æ¤¤è¤µ¤ó¤é¤¬»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥êー¥ó¡¦¥ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯´ÆÆÄ¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¤³¤Î±Ç²è¤ä¥ê¥Ã¥Á¥é¥ó¥É¡¢¤½¤·¤Æ£²¤Ä¤Î¹ñ¡ÊÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤ÎÎò»Ë¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢£¸·î¤Î¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤Æ±Ç²è¤ò¹¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þー¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë±Ç²è¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥é¥ó¥É¡×¤Ï£¸·î£³Æü¤«¤é²£Àî¥·¥Í¥Þ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£