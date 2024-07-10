¾®6¤Î½¢¤¤¿¤¤¿¦¶È1°Ì¡¡ÃË»Ò¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡¢½÷»Ò¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼
¡¡¥é¥ó¥É¥»¥ëÁÇºà¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥¯¥é¥ì¡×¤¬¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¤ò¹µ¤¨¤¿6Ç¯À¸¤Ë¾Íè½¢¤¤¿¤¤¿¦¶È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË»Ò¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡×¤¬ÉÔÆ°¤Î¼ó°Ì¡¢½÷»Ò¤Ï¡ÖÌ¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤¬3Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯³èÌö¤¬¤á¤¶¤Þ¤·¤¤¿¦¶È¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡Ö¿Í¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î°Õ¸þ¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¿ÞÉ½¡Û¾®³ØÀ¸¤ÎÎ®¹Ô¸ì¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡Ä´ºº¤Ï2015Ç¯¤«¤éËèÇ¯¼Â»Ü¡£º£Ç¯1¡Á3·î¡¢»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î»Ò¶¡¤ËÂ£¤ë¥¯¥é¥ì¤Î³èÆ°¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿»Ò¶¡¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼«Í³µ½Ò¤ÇÊ¹¤¤¤¿¡£Í¸ú²óÅú¿ô¤ÏÃË»ù314¿Í¡¢½÷»ù343¿Í¡£
¡¡ÃË»ù¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï10Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡×¡Ê17¡¦8¡ó¡Ë¡£¶¥µ»ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Ìîµå¡Ê35¡¦7¡ó¡Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ê33¡¦9¡ó¡Ë¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ê8¡¦9¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤ËÊÂ¤Ö¡£¥Ð¥¹¥±¤Ï¼«¹ñ³«ºÅ¤À¤Ã¤¿21Ç¯Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò½ü¤48Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃË½÷¤½¤í¤Ã¤Æ¼«ÎÏ¤Ç¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡ÖIT´Ø·¸¡×¡Ê5¡¦4¡ó¡Ë¤Ï¡¢19Ç¯¤Î13°Ì¤«¤é½ù¡¹¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢²áµîºÇ¹â¤Î3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Ç¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Î¼ø¶È¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡4°Ì¤Î¡Ö°å»Õ¡×¡Ê4¡¦5¡ó¡Ë¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢»Å»ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä°ÕµÁ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¤È¤¤¤¤¡¢Á°²ó¤Î7°Ì¡¢Á°¡¹²ó¤Î10°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ê¤É¼«Á³ºÒ³²¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢Á°²ó20°Ì°Ê²¼¤À¤Ã¤¿¡Ö¾ÃËÉ¡¦¥ì¥¹¥¥å¡¼Ââ¡×¤â13°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¶áÇ¯¿Íµ¤¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤âÆ±Î¨¤Ç13°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢½÷»ù¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï22Ç¯¤«¤é3Ç¯Â³¤±¤Æ¡ÖÌ¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¡Ê7¡¦9¡ó¡Ë¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÌó9³ä¤¬¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼»ÖË¾¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¬¸«¹þ¤á¤ëÊ¬Ìî¤È¤·¤Æ´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡2°Ì¡Ö°å»Õ¡×¡Ê6¡¦1¡ó¡Ë¢¦4°Ì¡Ö´Ç¸î»Õ¡×¡Ê5¡¦0¡ó¡Ë¢¦7°Ì¡Ö°åÎÅ´Ø·¸¡×¡Ê4¡¦1¡ó¡Ë¢¦10°Ì¡ÖÌôºÞ»Õ¡×¡Ê3¡¦8¡ó¡Ë¤È°åÎÅ·Ï¤Î¿¦¶È¤â¾å°Ì¤ËÂ¿¤¯Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡6°Ì¤Ï¡ÖÈþÍÆ»Õ¡×¡Ê4¡¦4¡ó¡Ë¤Ç¡¢Á°²ó¤Î8°Ì¡¢Á°¡¹²ó¤Î11°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£Â¿ÍÍÀ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ±·Á¤äÈ±¿§¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿±Æ¶Á¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡ÚÅèÅÄÍ¼»Ò¡Û