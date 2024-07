M!LK・吉田仁人がMC！MUSIC ON! TV「Timeless Song」

「タイムレスSONG」の魅力に、M!LK・吉田仁人と音楽プロデューサー・今井了介が触れる新感覚音楽番組「Timeless Song」が2024年7月9日 22:00〜23:00にエムオン!でオンエアされました。

MUSIC ON! TV「Timeless Song」

■放送日時

初回放送 :2024年7月9日(火) 22:00〜23:00

リピート放送:2024年7月22日(月) 22:00〜23:00

■放送局

MUSIC ON! TV(エムオン!)

■出演

〈MC〉

吉田仁人(M!LK)・今井了介(音楽プロデューサー)

〈ゲスト〉

松崎しげる・鈴木秋則(センチメンタル・バス)

〈クリエイター〉

門田樹・松本京冴・今井尊琉

昭和平成を彩った名曲ミュージックビデオのリメイクに、新進気鋭の映像クリエイター3組が挑戦!

1曲目「愛のメモリー/松崎しげる」のMV作成に挑戦するのは、日本大学芸術学部映画学科出身で光や細かな感情表現を東夷とする映像クリエイター・松本京冴と、お笑い芸人と映像監督の二つの顔を持つ二刀流の映像クリエイター・門田樹!

“無償の愛”をテーマに果たしてどのようなMVが完成したのか!?

2曲目「Sunny Day Sunday/センチメンタル・バス」のリメイクに挑戦するのは、現役の高校生クリエイター・今井尊琉!スピード感のある楽曲を現代の高校生はどのようにリメイクするのか!?

■ゲスト出演に松崎しげる、鈴木秋則(センチメンタル・バス)

さらに!松崎しげる、センチメンタル・バスの鈴木秋則ご本人が番組内で登場!?

また、番組後半ではさまざまなアーティストからカバーされる昭和の名曲「糸」(中島みゆき)を紹介。

令和だからこそわかる「Timeless song」の素晴らしさを今紐解きます!

番組放送後。

番組内で完成したMVを公開します。

公式SNS「MV Swap」では、番組「Timeless Song」やミュージックビデオができるまでのウラ側、松崎しげるさんのインタビューなどここでしか見られない舞台裏が見られます。

