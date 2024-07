KARA スンヨン、ニューシングル「I DO I DO」Blue Waveバージョンの個人コンセプトフォトを公開

KARAのスンヨンが、清楚なビジュアルで華やかな夏を予告する。KARAは9日、公式SNSを通じてデジタルシングル「I DO I DO」のBlue Waveバージョンのスンヨンの個人コンセプトフォトを掲載した。スンヨンは、ブルートーンのホルターネックのトップスとホワイトのスカートを合わせ、清楚なビジュアルを披露した。爽やかな夏の雰囲気を感じる青い波のような照明が目を引き、KARAだけのカラーと魅力で、今年の夏の歌謡界を彩る予定だ。

「I DO I DO」は、KARAが2022年11月に発売したデビュー15周年記念スペシャルアルバム「MOVE AGAIN」以来、約1年8ヶ月ぶりに披露する新曲だ。KARAは、「MOVE AGAIN」のタイトル曲「WHEN I MOVE」で韓国の主要音楽配信チャートで1位を記録したのはもちろん、「Lupin」「STEP」「ミスター」など、既存のヒット曲までチャートに再登場させ、新曲「I DO I DO」での活躍にも期待が高まっている。KARAは24日の午後6時、各音楽配信サイトを通じてニューシングル「I DO I DO」を発売する。また、8月には東京と大阪で単独コンサート「KARASIA」を開催する。