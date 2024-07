フランスブランドらしいデザイン性！Palladium「防水シューズ」

フランスのブーツスニーカーブランドPalladium(パラディウム)は、防水シューズのバリエーションの豊富さで知られています。

現在、パラディウムのオフィシャルストアS-Rush各店舗で防水モデルのセールを一部アイテムから順次開始しています。

Palladium「防水シューズ」

ファッションやビジカジに合わせられるものからアウトドアテイストのものまで多種多様。

目的に合わせて複数持っていると、雨が続く毎日にも履き替えができて、より快適な毎日が送れます。

■足元から雨を楽しんで

雨の日の足元が気になる毎日が続く梅雨時に、頼りになるのがパラディウムの防水シューズ。

ブランドのアイコンであるパンパのアウトソール形状やシルエットを受け継いだ、PAMPA HI SEEKER LITE+ WP+(パンパハイシーカーライトプラスウォータープルーフプラス)。

防水性とフランスブランドらしいデザイン性を兼ね備えた軽量ブーツで、都市からアウトドアまでシーンを選ばない万能モデルです。

雨が続く日の2足目としても重宝するのがシーカーのテイクダウンモデルになるSP20 WP+(SP20ウォータープルーフプラス)。

パラディウムでは少ないミッドカットタイプでの、お求めやすい価格アウトソール形状がよりタウンカジュアルな雰囲気になっています。

■様々なシーンに対応する豊富な防水モデル

上記2モデルでもフェスやキャンプなどに対応しますが、よりアウトドアテイストで高機能モデルがPALLARIDER MID WP+(パラライダーミッドウォータープルーフプラス)。

耐摩耗性に優れたビブラムソールががっしりと足元を守り、悪路も気にせずに歩ける1足です。

ビジネスシーンでも履けるのが、PAMPA OX SEEKER LITE+ WP+(パンパオックスフォードシーカーライトプラスウォータープルーフプラス)。

アッパーにマット感のある素材を採用し、タウンユースに最適な防水スニーカーです。

さらにSP20のローカットモデルSP20 WP+ MG LO(SP20ウォータープルーフプラス MG LO)もビジカジ対応アイテムです。

また、雨の日でもレザーを履きたいという場合には、ハイカットだとPAMPA LITE+ WP+ LTH ZIP(パンパライトウォータープルーフプラスレザージップ)、ローカットだとPALLATROOPER OX LTH WP+(パラトゥルーパーOXレザーウォータープルーフプラス)、サイドゴアだとPAMPA LITE+ CHELSEA WP(パンパライトプラスチェルシーウォータープルーフ)と防水レザーでさえもバリエーションが豊富。

雨対策だけを考えるとゴム製の長靴に勝るものはないようにも思われますが、「昼から雨が止むし」「日中に屋内で履き替えのシュージがなくって」「商談があるので」など、さまざまな事情や色んなシーンにあわせて、防水シューズを履き替え足元から雨を楽しめます。

■商品情報

PAMPA HI SEEKER LITE+ WP+

PRODUCT No:77856

PRICE :18,700円(税込)

SIZE :22.5-29.0cm

SP20 WP+

PRODUCT No:79146

PRICE :14,850円(税込)

SIZE :22.5-29.0cm

PALLARIDER MID WP+

PRODUCT No:79108

PRICE :24,200円(税込)

SIZE :22.5-29.0cm

PAMPA OX SEEKER LITE+ WP+

PRODUCT No:77857

PRICE :16,500円(税込)

SIZE :22.5-29.0cm

PALLATROOPER OX LTH WP+

PRODUCT No:78726

PRICE :20,900円(税込)

SIZE :22.5-30.0cm

