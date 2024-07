サンドイッチチェーン「サブウェイ」に、アジア、ヨーロッパ、南米を意識した3種のサンドが期間限定で登場。

大人気メニューである「タンドリーチキン」と「メキシカンミートタコス」に加え、リクエストが多かった、サブウェイ初となるアヒージョ味の新サンド「シュリンプアヒージョ〜ゴロっと夏野菜仕立て〜」が展開されます☆

サブウェイ「タンドリーチキン/シュリンプアヒージョ〜ゴロっと夏野菜仕立て〜/メキシカンミートタコス」

価格:各550円(税込)

販売期間:2024年7月17日(水)〜9月10日(火) ※なくなり次第終了

販売店舗:サブウェイ全店 ※レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く

「サブウェイ」の期間限定メニューとして、アジア、ヨーロッパ、南米にインスパイアした3種のサンドが期間限定で登場。

定番メニューの「タンドリーチキン」と「メキシカンミートタコス」のほか、サブウェイ初となるアヒージョ味の新サンド「シュリンプアヒージョ〜ゴロっと夏野菜仕立て〜」がラインナップされます☆

タンドリーキチン

鶏もも肉をヨーグルトと数種類のスパイスで漬け込んで味を染み込ませた「タンドリーチキン」

オーブンでじっくり中まで火を通すことで肉質は硬くなり過ぎず、もも肉のジューシー感が味わえます。

ふんだんに使用したスパイスはスパイシーで、食べるほどに食欲を刺激。

おすすめドレッシングのマヨネーズタイプのコクが加わり、スパイシーの中にも程よくマイルドな味わいです。

シュリンプアヒージョ〜ゴロっと夏野菜仕立て〜

4種の野菜(たまねぎ、ズッキーニ、赤ピーマン、黄ピーマン)をふんだんに使用したアヒージョに、ぷりぷり食感のえびを合わせた「シュリンプアヒージョ〜ゴロっと夏野菜仕立て〜」

アヒージョは野菜の食感や彩りがよく、食べた瞬間にオリーブオイルとにんにく、香辛料が香ります。

さらにチキンエキスを加えることで味の深みやうまみをプラスした新メニューです。

メキシカンミートタコス

スパイス香るタコスミートにシュレッドチーズミックスをかけて、スモーキーなチポトレソースで仕上げた「メキシカンミートタコス」

タコスミートは、粗くひいた牛肉をにんにく、しょうが、7種類のスパイス&ハーブとともに炒め、香り高く仕上げてあります。

トマトペーストや隠し味の醤油で味を引き締めた、定番人気の期間限定メニューです。

アジア、ヨーロッパ、南米からインスパイアされた世界の味が手軽に楽しめるメニュー。

サブウェイにて2024年7月17日より販売が開始される「タンドリーチキン」「シュリンプアヒージョ〜ゴロっと夏野菜仕立て〜」「メキシカンミートタコス」の紹介でした☆

