¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤¬¥Á¥ç¥³¤òÃ¦¤¤¤Ç¡È¥¸¥¯¤À¤±¡É¤Ë¡ª²Æ¸ÂÄê¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¤Î¥¸¥¯¥³¥³¥¢É÷Ì£¡×
ÌÀ¼£¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼²Û»Ò¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤«¤é¡¢²Æ¸ÂÄê¤Ç¡ÖÆü¾Æ¤±¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¤¤Î¤³¤Î»³¤Î¥¸¥¯¥³¥³¥¢É÷Ì£¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2024Ç¯7·î16Æü(²Ð)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Û¤«¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤¬¥Á¥ç¥³¤òÃ¦¤¤¤À¡È¥¸¥¯¤À¤±¡É¤Ë¡ª
¡ÖÆü¾Æ¤±¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¤¤Î¤³¤Î»³¤Î¥¸¥¯¥³¥³¥¢É÷Ì£¡×¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÃ¦¤®¡¢¥³¥³¥¢É÷Ì£¤Î¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ç¤¤¿¡È¤¤Î¤³¤Î¥¸¥¯¡É¤À¤±¤Î²Æ¸ÂÄê²Û»Ò¡£½ë¤¤Æü¤Ç¤â¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬ÍÏ¤±¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤»¤º³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤ÎÌó2ÇÜ¤ÎÍÆÎÌ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îä¤¿¤¤¥¢¥¤¥¹¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤âÌµ¸ÂÂç¤À¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
Æü¾Æ¤±¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¤¤Î¤³¤Î»³¤Î¥¸¥¯¥³¥³¥¢É÷Ì£ 248±ß
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯7·î16Æü(²Ð)
¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤¬¥Á¥ç¥³¤òÃ¦¤¤¤Ç¡È¥¸¥¯¤À¤±¡É¤Ë¡ª²Æ¸ÂÄê¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¤Î¥¸¥¯¥³¥³¥¢É÷Ì£¡×