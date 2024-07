◆星野源、深夜ステージをキュレーション

【モデルプレス=2024/07/10】8月17日・18日に行われる音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」(以下「サマソニ」/会場:千葉県・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ、大阪府・万博記念公園)と、16日開催の前夜祭「SONIC MANIA」(以下「ソニマニ」/会場:幕張メッセ)のタイムテーブルが発表された。「サマソニ」17日東京公演のPACIFICステージには、4人組ロックバンド・The BONEZ、大阪公演のオープニングアクトには、若い世代から強く支持される2組の次世代アーティスト・tonun、Conton Candyの出演が追加で発表された。

◆前夜祭「ソニマニ」追加出演者も発表

また、17日東京公演深夜の「MIDNIGHT SONIC」においては、2023年に引き続き、星野源が深夜のSONIC STAGEを丸ごとキュレーション。“so sad so happy 真夜中” Curated by Gen Hoshinoと銘打ち、豪華な出演者が真夜中の幕張に集結する。さらに、世界最高峰のミュージシャンの1人であるROBERT GLASPERが、YEBBAとのスペシャルユニット・ROBERT GLASPER WITH SPECIAL GUEST YEBBAとして出演することも決定。加えて、エレクトーンを武器にした独自の即興音楽を続けるTUCKER、プロデューサー、かつマルチ・プレイヤーでシンガーのTERRACE MARTIN、ドラマー石若駿と同世代のミュージシャンで紡がれるプロジェクト・Answer to Remember、そしてDJとしてHIPHOP黎明期から現在のDJシーンまでも支えているDJ JIN(RHYMESTER)、ギタリストとしての活動の他にもプロデュースワークや楽曲提供など活動は多岐にわたり「ペトロールズ」の歌とギターを担当しているnagaokaryosuke、今回のキュレーターのGen HoshinoもレアなDJスタイルで出演。なお、MIDNIGHT SONICのタイムテーブルは後日発表となる。16日に開催される「ソニマニ」のタイムテーブルも発表。オープニングアクトには、ビートボクサー4人組のSARUKANI、カメレオン・ライム・ウーピーパイといった、グローバルな活動に注目が集まる2組も追加となった。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】