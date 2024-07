RIZINの榊原信行CEOが9日、さいたま市の清水勇人市長を表敬訪問した。今月28日に同市のさいたまスーパーアリーナで開催する『Yogibo presents 超RIZIN.3』をはじめ、さまざまなことを語り合った。RIZIN過去最大規模のイベントとなる『超RIZIN.3』に合わせて、2日前の26日からさいたまスーパーアリーナのけやき広場で『U-NEXT presents SAITAMA夏祭り sponsored RIZIN』を開催。さらにテレビ埼玉で今月よりレギュラー番組『RIZIN魂』もスタートした。

RIZINの旗揚げ会場であり、何度もビッグマッチが行われてきた“格闘技の聖地”さいたまスーパーアリーナ。榊原CEOはさいたま市を「RIZINのホームタウン」と明言し、今後も「『全力』『感動』『挑戦』『勇気』をテーマに地域へ貢献できるような活動をして参りたいと思います!」とSNSで表明した。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・RIZINスタンディングバウト 69.0kgマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整