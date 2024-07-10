Â¼Ä¹¤¬¥À¥à·úÀß¼õ¤±Æþ¤ì ¸ÞÌÚÂ¼¤Î¡Öº£¸å¤Î»Ñ¡×¶¨µÄ¤Ï¤¸¤Þ¤ë Ãæ¿´Éô¤ËÊ¿ÃÏÂ¤À®¤Ø ·§ËÜ
Î®¿å·¿¥À¥à¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ë¤ÈÂ¼¤Î°ìÉô¤¬¿åË×¤¹¤ë·§ËÜ¸©¸ÞÌÚÂ¼¤Ç¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤¬º£¸å¤ÎÂ¼¤Î»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë²ñ¤Î½é²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂ¼Ä¹¤¬¥À¥à·úÀß¼õ¤±Æþ¤ì ¸ÞÌÚÂ¼¤Î¡Öº£¸å¤Î»Ñ¡×¶¨µÄ¤Ï¤¸¤Þ¤ë Ãæ¿´Éô¤ËÊ¿ÃÏÂ¤À®¤Ø ·§ËÜ
7·î9ÆüÌë³«¤«¤ì¤¿¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥°¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨µÄ²ñ¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë4·î¤ËÌÚ²¼¾æÆó¡Ê¤¤Î¤·¤¿ ¤¸¤ç¤¦¤¸¡ËÂ¼Ä¹¤¬¥À¥à¼õ¤±Æþ¤ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¶èÄ¹¤ä³Æ¼ïÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½17¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬Æ¬ÃÏÃÏ¶è¤ä¹âÌîÃÏ¶è¤Ê¤É¡¢Â¼¤ÎÃæ¿´Éô¤ËºÇÂç20¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ÎÊ¿¤é¤ÊÅÚÃÏ¤ÎÂ¤À®¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÅÚÃÏ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯´°À®¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö½»ÂðÍÑÃÏ¡¢¾¦¶ÈÍÑÃÏ¡¢ÇÀÃÏ¤Ê¤ÉÌÜÅª¤´¤È¤ËÀ°È÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨µÄ²ñ¤Ç¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¤ä»º¶È¿¶¶½¤Ê¤É3¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢º£Ç¯ÅÙÃæ¤ËÂ¼Ä¹¤ËÄó¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£