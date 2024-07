EURO史上最年少ゴールを記録した スペイン代表 FWラミネ・ヤマルが赤ん坊のときに、FWリオネル・メッシにお風呂に入れてもらっている驚きの写真が話題となっている。英『デイリースター』が報じた。スペイン代表の一員としてEURO2024に参戦しているヤマル。9日の準決勝フランス戦のスターティングメンバーに名を連ねると、0-1と1点のビハインドを背負って迎えた前半21分、EURO史上最年少となる鮮やかなゴールを叩き込む。16歳362日のヤマルのゴールで追い付いたスペインは、25分にMFダニ・オルモが勝ち越し点を記録し、2ー1の逆転勝利で決勝へと駒を進めた。

