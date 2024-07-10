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Lionel Messi 'blessed' Spain and Barcelona wonderkid Lamine Yamal, 16, by bathing him as a babyhttps://t.co/84PhUGWSZc— Daily Star (@dailystar) July 9, 2024