ゴールデンボンバーが、これまでの過去ライブ作品を各配信プラットフォームにて配信することを発表した。配信されるタイトルは「ワンマンライブ特大号「一生バカ」日本武道館初日 2012.1.14」や「ゴールデンボンバー全国ツアー2015「歌広、金爆やめるってよ」at 国立代々木競技場第一体育館 2015.11.13」など全10作品。Leminoでは7月10日より、U-NEXT、Amazon Prime Video、Google Play、VIDEX、クランクイン!ビデオでは7月21日から順次配信予定。

配信情報



詳細:https://pc.goldenbomber.jp/contents/765727◼︎配信サービス:Lemino配信開始日:7月10日(水)〜配信作品(予定):・第1回 金爆裏紅白歌合戦!・ゴールデンボンバーワンマンライブ特大号「一生バカ」公演、1月14日(土)日本武道館・ゴールデンボンバー アルバム「キラーチューンしかねえよ」 鬼龍院以外のメンバーも初聴き先行披露ライブ at 豊洲PIT 2018.1.29・ゴールデンボンバー全国ツアー2018「ロボヒップ」at 大阪城ホール 2018.7.15・剃り残した夏・ゴールデンボンバー 2009年ワンマンライブDVD 1月・STYLISH WEAPON'10〜春のそよ風〜おまけの乱・ゴールデンボンバー ホントに全国ツアー2013〜裸の王様〜 追加公演 at 国立代々木競技場第一体育館 2013.10.8(通常盤)・ゴールデンボンバー全国ツアー2015「歌広、金爆やめるってよ」at 国立代々木競技場第一体育館 2015.11.13(通常盤)・ファンのみんなで喜矢武さんの34歳の誕生日を祝っちゃおうよパーティー◼︎配信サービス:クランクイン!ビデオ、U-NEXT、VIDEX、Amazon Prime Video 、Google play配信開始日:7月21日(日)〜配信作品(順次予定):・第1回 金爆裏紅白歌合戦!・ゴールデンボンバーワンマンライブ特大号「一生バカ」公演、1月14日(土)日本武道館・ゴールデンボンバー アルバム「キラーチューンしかねえよ」 鬼龍院以外のメンバーも初聴き先行披露ライブ at 豊洲PIT 2018.1.29・ゴールデンボンバー全国ツアー2018「ロボヒップ」at 大阪城ホール 2018.7.15・ゴールデンボンバー ホントに全国ツアー2013〜裸の王様〜 追加公演 at 国立代々木競技場第一体育館 2013.10.8(通常盤)