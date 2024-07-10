Â¿±«¤Î²ÆÅþÍè¡¢±ÀÆî¾Ê³ÆÃÏ¤Ç¥¥Î¥³¤Î¼ý³Ï¤¬ºÇÀ¹´ü¤Ë
¡¡5Æü¡¢±ÀÆî¾Ê¥Ç¥Á¥§¥ó¡¦¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÂ²¼«¼£½£¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é»Ô¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Î»É¿È¡£¡Êº«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/ÇÏ¹¨ÇÈ¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Òº«ÌÀ7·î10Æü¡ÛÃæ¹ñ±ÀÆî¾Ê¤Ç¤Ï¹ß¿åÎÌ¤ÎÂ¿¤¤²Æ¤ËÆþ¤ê¡¢³Æ¼ï¤ÎÌîÀ¸¥¥Î¥³¤¬¼¡¡¹¤È´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£»³¤äÌî¸¶¤Ç¤Ï¥¥Î¥³¤òºÎ¼è¤¹¤ëÂ¼¿Í¤¬¸å¤òÀä¤¿¤º¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¼Â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÊ¼ï¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¾Ê¤ÏÌîÀ¸¥¥Î¥³¤ÎÉÊ¼ï¤È¼ïÎà¤ÎËÉÙ¤µ¤Ç¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÃÏ°è¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîÀ¸¤Î¿©ÍÑ¥¥Î¥³2500¼ï¤Î¤¦¤ÁÌó36¡ó¤Î900¼ïÍ¾¤ê¤¬Â¸ºß¤·¡¢À¸»ºÎÌ¤Ï50Ëü¥È¥óÁ°¸å¤Ë¾å¤ë¡£ËÉÙ¤Ê¥¥Î¥³»ñ¸»¤Ï¡¢Æ±¾Ê¤Î¥¥Î¥³»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤Î±ä¿¤âÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´¥Êª¤ä´ÌµÍ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¿©ÉÊ¤¬µ¨ÀáÅª¤ÊÀ©Ìó¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾Ê³°¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤âÂç¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3Æü¡¢±ÀÆî¾ÊÊ¸»³¥Á¥ï¥óÂ²¥ß¥ã¥ªÂ²¼«¼£½£Ê¸»³»ÔÅì»³¶¿¾®ÇÏ¾³Â¼¤ÎÎÓ¤ÎÃæ¤ÇÌîÀ¸¤Î¿©ÍÑ¥¥Î¥³¤òºÎ¼è¤¹¤ëÂ¼Ì±¡£¡Êº«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/·§Ê¿¾Í¡Ë
¡¡2Æü¡¢±ÀÆî¾ÊÂçÍý¥Ú¡¼Â²¼«¼£½£Æî´Â¥¤Â²¼«¼£¸©¸øÏºÄÃ¼«¶¯Â¼¤ÎÌµÎÌ»³¤ËÀ¸¤¨¤ëÂç¹È¶Ý¡Ê¥Ù¥Ë¥¿¥±¤Î°ì¼ï¡Ë¡£¡Êº«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/Å¬»Ö¹¨¡Ë
¡¡2Æü¡¢±ÀÆî¾ÊÂçÍý¥Ú¡¼Â²¼«¼£½£Æî´Â¥¤Â²¼«¼£¸©¸øÏºÄÃ¤ÇÂ¼Ì±¤¬ºÎ¼è¤·¤¿Âç¹È¶Ý¡Ê¥Ù¥Ë¥¿¥±¤Î°ì¼ï¡Ë¡£¡Êº«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/Å¬»Ö¹¨¡Ë
¡¡2Æü¡¢±ÀÆî¾ÊÂçÍý¥Ú¡¼Â²¼«¼£½£Æî´Â¥¤Â²¼«¼£¸©¸øÏºÄÃ¤ÇÂç¹È¶Ý¡Ê¥Ù¥Ë¥¿¥±¤Î°ì¼ï¡Ë¤òºÎ¼è¤¹¤ëÂ¼Ì±¡£¡Êº«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/Å¬»Ö¹¨¡Ë
¡¡6·î29Æü¡¢±ÀÆî¾Ê¶ÊÌ÷»ÔÝþ±×¶è±êÊý¶¿¤Î¿¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌîÀ¸¿©ÍÑ¥¥Î¥³¤òºÎ¼è¤¹¤ë»ÔÌ±¡£¡Êº«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/ÍÌ½ÓË²¡Ë
¡¡6·î28Æü¡¢±ÀÆî¾ÊÆÑÕ»ÔàÍ¶¶ÄÃ箐¸ýÂ¼¤ÎÌîÀ¸¿©ÍÑ¥¥Î¥³¼è°ú»Ô¾ì¤Ç¡¢ºÎ¼è¤·¤¿¿·Á¯¤ÊÂç¹È¶Ý¡Ê¥Ù¥Ë¥¿¥±¤Î°ì¼ï¡Ë¤òÁªÊÌ¡¢ÈÎÇä¤¹¤ëÃÏ¸µ¤ÎÂ¼Ì±¡£¡Êº«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/龔ÁÄ¶â¡Ë
¡¡6·î30Æü¡¢¥ä¥Þ¥É¥ê¥¿¥±¤òÁª¤Ö±ÀÆî¾ÊÂçÍý¥Ú¡¼Â²¼«¼£½£洱¸»¸©»°±ÄÄÃ»ÎÅÐÂ¼¤ÎÂ¼Ì±¡£¡Êº«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/Íå¿·ºÍ¡Ë
¡¡6·î30Æü¡¢¥ä¥Þ¥É¥ê¥¿¥±¤òÁª¤Ö±ÀÆî¾ÊÂçÍý¥Ú¡¼Â²¼«¼£½£洱¸»¸©»°±ÄÄÃ»ÎÅÐÂ¼¤ÎÂ¼Ì±¡£¡Êº«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/Íå¿·ºÍ¡Ë
¡¡±ÀÆî¾ÊÆÁ¹¨¥À¥¤Â²¥¸¥ó¥Ý¡¼Â²¼«¼£½£ð¯Àî¸©¤Ë¤¢¤ë¥¢¥Á¥ã¥óÂ²¤ÎÅÁÅýÎÁÍý¡¢²á¼êÊÆÀþ¡Ê¤«¤·¤å¤Ù¤¤¤»¤ó¡Ë¤ÎÅ¹¤Ç¡¢¥ª¥ª¥·¥í¥¢¥ê¥¿¥±¤òÀö¤¦½¾¶È°÷¡£¡Ê6·î21Æü»£±Æ¡¢º«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/·Ë¶âºÆ¡Ë
¡¡2Æü¡¢±ÀÆî¾ÊÉá洱»ÔÄÃ沅¥¤Â²¥Ï¥ËÂ²¥é¥ÕÂ²¼«¼£¸©²¸³ÚÄÃ¤Ë¤¢¤ëÌîÀ¸¥¥Î¥³Çã¤¤¼è¤ê¹çºî¼Ò¡Ê¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡Ë¤Ç¡¢ÌîÀ¸¤Î¥¥Î¥³¤òÀö¤Ã¤Æ´¥Áç¤µ¤»¤ë½¾¶È°÷¡£¡Êº«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/²¦ÍÌÀÅ¡Ë
¡¡6·î29Æü¡¢±ÀÆî¾Ê¹È²Ï¥Ï¥ËÂ²¥¤Â²¼«¼£½£ÌØ¼«»Ô¤Îµ¯ÎµÇÀÉû»ºÉÊ¸ò°×¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÌîÀ¸¥¥Î¥³¼è°ú¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¥¥Î¥³¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë»ÔÌ±¡£¡Êº«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/éàòàò¡Ë
¡¡6·î30Æü¡¢±ÀÆî¾ÊÆÑÕ»ÔÇÏãë¶¿¤ÎÌîÀ¸¿©ÍÑ¥¥Î¥³¼è°ú»Ô¾ì¤Ç¡¢ºÎ¼è¤·¤¿¿·Á¯¤ÊÂç¹È¶Ý¡Ê¥Ù¥Ë¥¿¥±¤Î°ì¼ï¡Ë¤òÁªÊÌ¡¢ÈÎÇä¤¹¤ëÃÏ¸µ¤ÎÂ¼Ì±¡£¡Êº«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/龔ÁÄ¶â¡Ë
¡¡1Æü¡¢±ÀÆî¾ÊÊ¸»³¥Á¥ï¥óÂ²¥ß¥ã¥ªÂ²¼«¼£½£Ê¸»³»Ô¤ÎÀ¾²Ú¥¥Î¥³»Ô¾ì¤Ç¡¢ÌîÀ¸¤Î¥ª¥ª¥·¥í¥¢¥ê¥¿¥±¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë»ÔÌ±¡£¡Êº«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/·§Ê¿¾Í¡Ë
¡¡6·î30Æü¡¢±ÀÆî¾ÊÊ¸»³¥Á¥ï¥óÂ²¥ß¥ã¥ªÂ²¼«¼£½£Ê¸»³»Ô¤ÎÀ¾²Ú¥¥Î¥³»Ô¾ì¤Ç¡¢ÌîÀ¸¤Î¥ª¥ª¥·¥í¥¢¥ê¥¿¥±¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë»ÔÌ±¡£¡Êº«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/·§Ê¿¾Í¡Ë
¡¡2Æü¡¢±ÀÆî¾Êº«ÌÀ»Ô¤Ë¤¢¤ëÌÚ¿å²ÖÌîÀ¸¥¥Î¥³¸ò°×¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÊÂ¤Ö¥ä¥Þ¥É¥ê¥¿¥±¡£¡Êº«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/ÎÄª¡Ë
¡¡5Æü¡¢±ÀÆî¾ÊÎï¹¾»Ô¤Î¾¾Âû¸ò°×¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤ò¹Ô¤¤¥Þ¥Ä¥¿¥±¤òÇä¤ê¹þ¤à½¾¶È°÷¡£¡Êº«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/ìä·ÄÁÄ¡Ë
¡¡2Æü¡¢±ÀÆî¾ÊÊ¸»³¥Á¥ï¥óÂ²¥ß¥ã¥ªÂ²¼«¼£½£Ê¸»³»Ô¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢ÌîÀ¸¿©ÍÑ¥¥Î¥³¤Î²ÐÆé¤òÌ£¤ï¤¦»ÔÌ±¡£¡Êº«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/·§Ê¿¾Í¡Ë
¡¡±ÀÆî¾ÊÆÁ¹¨¥À¥¤Â²¥¸¥ó¥Ý¡¼Â²¼«¼£½£ð¯Àî¸©¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¡¢¥ª¥ª¥·¥í¥¢¥ê¥¿¥±Æþ¤ê¤Î²á¼êÊÆÀþ¡ÊÃÏ¸µ¾¯¿ôÌ±Â²¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÌÍÎÁÍý¡Ë¡£¡Ê6·î4Æü»£±Æ¡¢º«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/·Ë¶âºÆ¡Ë
¡¡2Æü¡¢±ÀÆî¾ÊÂçÍý¥Ú¡¼Â²¼«¼£½£Æî´Â¥¤Â²¼«¼£¸©¸øÏºÄÃ¤Ç»£±Æ¤·¤¿Âç¹È¶Ý¡Ê¥Ù¥Ë¥¿¥±¤Î°ì¼ï¡Ë¤È·ÜÆù¤Î¼Ñ¹þ¤ß¡£¡Êº«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/Å¬»Ö¹¨¡Ë
¡¡6·î30Æü¡¢±ÀÆî¾ÊÂçÍý¥Ú¡¼Â²¼«¼£½£洱¸»¸©»°±ÄÄÃ»ÎÅÐÂ¼¤ÎÂ¼Ì±¤¬¥ä¥Þ¥É¥ê¥¿¥±¤Çºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¡£¡Êº«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/Íå¿·ºÍ¡Ë
¡¡±ÀÆî¾ÊÎï¹¾»Ô¤Î¾¾Âû¸ò°×¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥Þ¥Ä¥¿¥±¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡£¡Ê6·î26Æü»£±Æ¡¢º«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/ìä·ÄÁÄ¡Ë