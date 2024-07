ロッテより発売されている、ポケピースの仲間たちが登場する「ポケピースウエハースチョコ」シリーズの第2弾が登場。

ジラーチが新たに仲間入りした、ほっこりかわいい「ポケピース」のウエハースチョコシリーズです☆

ロッテ「ポケピースウエハースチョコ」第2弾

発売日:2024年7月16日(火)より順次

価格:オープン価格 ※想定小売価格129円(税込)前後

内容量:1枚入

発売店舗:全国のコンビニエンスストア・駅売店先行

”冒険するよりおうちが好き。”

そんな“ピース”なポケモンたちにフォーカスした、ほっこりかわいい新デザイン「ポケピース」のウエハースチョコシリーズ第2弾が登場します。

サクサクで香ばしいウエハースとチョコレートを使った「ポケピースウエハースチョコ」

第2弾は、ジラーチが新たに仲間入りしたパッケージで展開されます。

「ポケピースウエハースチョコ」の中に入っているシールは全部で24種類。

ジラーチ・ピカチュウ・ポッチャマなどかわいいポケモンデザインからいずれか1枚がランダムで封入されています。

シールの裏面にプリントされたポケモンたちにも注目です☆

パッケージからおまけのシールにいたるまで、ポケモンたちのかわいい魅力とかわいいが詰まったチョコレート菓子。

ロッテ「ポケピースウエハースチョコ」第2弾は、2024年7月16日より順次販売開始です☆

