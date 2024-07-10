『ロッキン』ひたちなか全出演アーティスト発表 SUPER EIGHT 、ELLEGARDEN、UVERworldら新たに追加
野外音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』（9月14・15、21〜23日 茨城・国営ひたち海浜公園）の全出演アーティストが10日、発表された。
【画像】『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』全アーティスト出演一覧
今回、9月14日にSaucy Dog、SUPER EIGHT、15日にELLEGARDEN、21日にUVERworld、22日にAdo、23日にWANIMAという6組が新たに追加発表された。
■『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』出演全アーティスト※五十音順
【9月14日（土）】
いきものがかり／クリープハイプ／go!go!vanillas／Saucy Dog／SUPER EIGHT／東京スカパラダイスオーケストラ／ハルカミライ／優里
【9月15日（日）】
ELLEGARDEN／エレファントカシマシ／THE ORAL CIGARETTES／SUPER BEAVER／BE:FIRST／04 Limited Sazabys／MY FIRST STORY／My Hair is Bad
【9月21日（土）】
[Alexandros] ／UVERworld／櫻坂46／JO1／SHISHAMO／10-FEET／Novelbright／マキシマム ザ ホルモン
【9月22日（日・祝）】
Ado／indigo la End／サンボマスター／sumika／マカロニえんぴつ／マルシィ／ME:I／モーニング娘。'24／
【9月23日（月・振休）】
THE YELLOW MONKEY／Creepy Nuts／サザンオールスターズ／ももいろクローバーZ／ヤバイTシャツ屋さん／緑黄色社会／WANIMA
【画像】『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』全アーティスト出演一覧
今回、9月14日にSaucy Dog、SUPER EIGHT、15日にELLEGARDEN、21日にUVERworld、22日にAdo、23日にWANIMAという6組が新たに追加発表された。
【9月14日（土）】
いきものがかり／クリープハイプ／go!go!vanillas／Saucy Dog／SUPER EIGHT／東京スカパラダイスオーケストラ／ハルカミライ／優里
【9月15日（日）】
ELLEGARDEN／エレファントカシマシ／THE ORAL CIGARETTES／SUPER BEAVER／BE:FIRST／04 Limited Sazabys／MY FIRST STORY／My Hair is Bad
【9月21日（土）】
[Alexandros] ／UVERworld／櫻坂46／JO1／SHISHAMO／10-FEET／Novelbright／マキシマム ザ ホルモン
【9月22日（日・祝）】
Ado／indigo la End／サンボマスター／sumika／マカロニえんぴつ／マルシィ／ME:I／モーニング娘。'24／
【9月23日（月・振休）】
THE YELLOW MONKEY／Creepy Nuts／サザンオールスターズ／ももいろクローバーZ／ヤバイTシャツ屋さん／緑黄色社会／WANIMA