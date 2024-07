きのこの山『とにかく明るい安村』PR起用の「日焼けしちゃった?きのこの山のジクココア風味」発売、夏でも溶けない「安心してください。チョコ、脱いでますよ」な新商品/明治

明治は7月10日から、お笑い芸人の“とにかく明るい安村さん”を『きのこの山・たけのこの里 2024年夏グローバル大使』に起用した、「きのこたけのこ ENJOYear」プロジェクトをスタートした。

プロジェクト第1弾では7月16日に、「日焼けしちゃった?きのこの山のジクココア風味」を全国のスーパー・コンビニ・ドラッグストアで発売する。

「日焼けしちゃった?きのこの山のジクココア風味」は、チョコレートを脱いでこんがりと日焼けしたような、ココア風味の“クラッカーだけ”の新商品。チョコレートが溶けてしまいそうなほど、暑くなることが予想される2024年の夏でも“安心できる”、夏の太陽の下でも溶けずにきのこの山を楽しめる商品に仕上げている。通常のきのこの山の約2倍となる約60本入りで、シンプルな味わいを活かした、いろいろなアレンジも楽しめる。価格は税込248円。

安村さんは新発売の「日焼けしちゃった?きのこの山のジクココア風味」について、「すごい、シンプルっ!(笑)でも、止まんなくなりますね。ほんのりココアの香りがして、これはちょっと癖になる味ですね。お酒のつまみにもなりそうな感じがします。めっちゃ美味しいです」とコメントしている。

〈発売記念で安村さんコラボ動画公開、ヨーロッパへのPR公演も〉

発売日である7月16日からは、Web動画「きのこの山とエンジョイSHOW」を公開する。

さらに、安村さんはグローバル大使として海外でもPR活動を行う。2023年に出場した英人気オーディション番組『ブリテンズ・ゴット・タレント』で決勝進出し、大きな話題になったことから、「きのこの山・たけのこの里」と共に、ゴッドタレントで話題を博したヨーロッパへ向かい、商品の魅力を世界に向けて全身で発信する。

とにかく明るい安村さんヨーロッパ公演できのこの山・たけのこの里PR

7月12日には、ロンドンのエンタメの中心地「レスタースクエア」(400席)で自身初の単独公演「TONIKAKU Comedy SHOW in ロンドン」を実施し、「Supported by meiji Chocorooms」の冠協賛のもと、きのこの山を400名にサンプリングし、公演中にきのこの山をPRする。そのほか、7月14日「Japan Expo in パリ」、7月19日「HYPER JAPAN FESTIVAL in ロンドン」でもステージ出演を行い、きのこの山をPRする。

単独公演「TONIKAKU Comedy SHOW in ロンドン」イメージ