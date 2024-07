映画『死霊館』シリーズの完結編となる新作映画(タイトル未定)が、2025年9月5日に米公開となることが決定した。米が報じている。

ヴェラ・ファーミガ&パトリック・ウィルソン主演、2013年に始動した『死霊館』シリーズは、2016年に続編『死霊館 エンフィールド事件』、2021年に第3作『死霊館 悪魔のせいなら、無罪。』が公開された。同時にユニバースも拡大し、『アナベル』『死霊館のシスター』シリーズも製作されている。

今やユニバース累計の世界興収が20億ドルを超え、最も売れたホラー映画シリーズとして君臨しているが、ファーミガ&ウィルソンによる『死霊館』は完結を迎えることになる。最終作では、監督、脚本にそれぞれ前作からマイケル・チャベスとデヴィッド・レスリー・ジョンソンが続投。製作としてシリーズを手がけてきたジェームズ・ワンとピーター・サフランが名を連ねている。

なお『死霊館』からはも進行中。既報によれば、映画版シリーズの物語を継続するものとして企画されているという。直近では2024年6月、米HBO/Maxのコンテンツを統括するケイシー・ブロイス氏が企画の進行を改めて認めていた。

『死霊館』最終作(タイトル未定)は2025年9月5日US公開。IMAX上映も決定している。

