「カルトの帝王」ことデヴィッド・リンチが、2024年8月2日にリリースされるニュー・アルバム「Cellophane Memories」からの新楽曲「The Answers to the Questions」を公開。リンチは、同曲のアニメーション・ミュージックビデオを監督している。

ニュー・アルバムは、リンチの代表作として知られるTVシリーズ「ツイン・ピークス」の続編「ツイン・ピークス The Return」(2017)で、FBI捜査官タミー・プレストン役を演じたクリスタ・ベルとのコラボレーション作となっている。

「The Answers to the Questions」のミュージック・ビデオでは、モノクロの古い屋敷のような場所に佇みながら、赤いシースルーのドレスを身にまとった妖艶なベルが歌う姿がフィーチャーされている。曲が進むにつれ、隣の部屋に仮面を付けた小柄な人物が徐々に姿を表し、その人物の拡大された顔が幻想的に二重写しとなっていく。デヴィッド・リンチらしい、摩訶不思議な世界が繰り広げられている。動画は上でのみ視聴できる。

リンチは監督だけでなく、映像デザインとアニメーションにもクレジットされている。物憂げなベルの歌声とアンニュイな曲調が、カルト的なリンチ・ワールドを色濃く染めている。

すでにリンチとベルは、2024年6月にデビューシングルとなる「Sublime Eternal Love」をリリースしており、こちらもリンチがミュージックビデオを監督。ニュー・アルバムのプレスリリースでは、「このプロジェクトのインスピレーションは、夜にデヴィッドが、高い木々が生い茂る森を散歩していた時に経験したビジョンに由来している。彼の記憶では、その光はクリスタ・ベルの軽快な声となり、彼に秘密を明かした」と紹介されている。

リンチは「ツイン・ピークス」シリーズをはじめ、『ブルーベルベット』(1986)『マルホランド・ドライブ』(2001)など数々のカルト作品を生み出してきたが、長編映画やドラマシリーズの監督作は「ツイン・ピークス The Return」が最後となっている。数多くの映像作家に多大なる影響を与えて生きたカルトの巨匠による新作映画も、近いうちに目に出来ることを期待したい。

デヴィッド・リンチとクリスタ・ベルがコラボレートしたアルバム「Cellophane Memories」は、2024年8月2日にリリース。

