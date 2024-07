人気アニメ映画『シュレック』シリーズ最新作『Shrek 5(原題)』が2026年7月1日に米公開となることが決定した。シュレック役マイク・マイヤーズら声優陣も揃ってカムバックする。

米ドリームワークス・アニメーションは、X(旧Twitter)のアカウントで最新作のティザー映像を公開。「オールスターが戻ってくる」とし、シュレック役のマイヤーズ、ドンキー役のエディ・マーフィ、フィオナ姫役のキャメロン・ディアスの続投を発表した。長ぐつをはいたネコ役を演じてきたアントニオ・バンデラスの復帰も気になるところだ。

Not too Far, Far Away… 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz.