Èþ½÷2¿Í¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡Ä²ÆËÜ¤¢¤µ¤ß¡¢ÄÔÌç¥¢¥Í¥é¤È¤ÎÆþÍá¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÅ·»È¤È½÷¿À¡×¤ÎÀ¼
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²ÆËÜ¤¢¤µ¤ß¤¬8Æü¡Ê·î¡Ë¡¢ÄÔÌç¥¢¥Í¥é¤È¤ÎÆþÍá¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¤Ï¤Ë¤«¤ß¾Ð´é¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê²ÆËÜ¤¢¤µ¤ß¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÈÆðÂÎ¥°¥é¥É¥ë¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë²ÆËÜ¤¢¤µ¤ß¡£¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥°¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¥°¥é¥É¥ëÁíÁªµó¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÎáÏÂ¤Î¥Ï¥¤¥ì¥°¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÆËÜ¤Ï8Æü¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¯ ¤É¤Ã¤Á¤â¡¢¤Í¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£ÄÔÌç¥¢¥Í¥é¤È¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ëÆþÍá¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤¡Æó¿Í¶¦¥É¥¥É¥¡×¡ÖºÇ¹â¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤²á¤®¡×¡ÖÅ·»È¤È½÷¿À¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û²ÆËÜ¤¢¤µ¤ß¡¢I»úÃ«´Ö¤Ë»ëÀþÃ¥¤ï¤ì¤ëÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡Ö¥¥ì¥¤²á¤®¤Æ¤Î¤Ü¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¤Ï¤Ë¤«¤ß¾Ð´é¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê²ÆËÜ¤¢¤µ¤ß¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÈÆðÂÎ¥°¥é¥É¥ë¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë²ÆËÜ¤¢¤µ¤ß¡£¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥°¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¥°¥é¥É¥ëÁíÁªµó¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÎáÏÂ¤Î¥Ï¥¤¥ì¥°¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÆËÜ¤Ï8Æü¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¯ ¤É¤Ã¤Á¤â¡¢¤Í¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£ÄÔÌç¥¢¥Í¥é¤È¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ëÆþÍá¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤¡Æó¿Í¶¦¥É¥¥É¥¡×¡ÖºÇ¹â¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤²á¤®¡×¡ÖÅ·»È¤È½÷¿À¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û²ÆËÜ¤¢¤µ¤ß¡¢I»úÃ«´Ö¤Ë»ëÀþÃ¥¤ï¤ì¤ëÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡Ö¥¥ì¥¤²á¤®¤Æ¤Î¤Ü¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×