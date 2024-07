ハンバーガーチェーン店「モスバーガー」と『怪盗グルー』シリーズ最新作に登場する大人気キャラクター・ミニオンがコラボレーション決定! 期間限定でお子様向け「モスワイワイセット」にミニオンたちのおもちゃがついてくる。ミニオンは、バナナが大好物の謎の生物。映画『怪盗グルーの月泥棒』(2010年)でグルーの子分としてスクリーンに初登場し、映画『ミニオンズ』(2015年)では主役を務めるまでに。最新作『怪盗グルーのミニオン超変身』は、7月19日(金)より全国ロードショーとなる。欠点だらけで親しみやすく、愛らしくも破壊的なミニオンたちは世界中のファンを魅了している。

2024年7月17日(水)〜9月上旬までの期間限定で登場するミニオンとコラボレーションした「モスワイワイセット」に付属するおもちゃは全部で6種類。第1弾は3種類が予定されており、映画最新作に登場するキャラクターがプリントされたふせん、カラフルな紙製のサンバイザー、ミニオンの大好物「バナナ」を釣って遊べるペーパークラフトがご用意されている。対象のお子さま向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットのご購入でお好きなおもちゃをひとつ選べるので、どれにするか事前にチェックしておこう!ちなみに「モスワイワイセット」は、「バーガー等」+「フレンチフライポテトS」+「コールドドリンクS」または「くだものと野菜」のいずれか+「おもちゃ」を組み合わせたセット。ハンバーガーは、お子さまに合わせて、マスタードや生のオニオンを入れないやさしい味付けになっており、「ワイワイモスチーズバーガー」「ワイワイバーガー」「ワイワイチーズバーガー」「ワイワイナゲット」からお選びいただけるようになっている。「低アレルゲンメニュー ドリンクとおもちゃ付きセット」は「低アレルゲンメニュー」は、8大アレルゲン食材(卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生、くるみ)に配慮されている。セット内容は、「低アレルゲンメニュー」+「コールドドリンクS」または「くだものと野菜」のいずれか +「おもちゃ」の組み合わせとなっており、「ポークサンド<米粉>」、「ポークロール<米粉>」からお選びいただける。コラボおもちゃ単品でのお取り扱いはないのでご注意を。この機会にぜひモスのバーガーとミニオンのアイテムの両方をお楽しみあれ。Despicable Me 4 (C) Universal City Studios LLC. All Right Reserved.※Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC) との商品化契約に基づき、(株)モスフードサービスが企画・制作した商品です。