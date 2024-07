The Birthdayが2024年4月にCDリリース、7月10日(水)にレコード盤をリリースするEP『April』収録曲「サイダー」のMUSIC VIDEOを、7月10日(水)20時にofficial YouTube チャンネルでプレミア公開する。

「サイダー」のMUSIC VIDEOは、2024年初頭、EP『April』リリースに向けて動き出した頃から制作をはじめ、ついに完成した作品となる。

7月10日はチバユウスケさんの誕生日。その日に彼にとって最後のツアーとなった『TOUR 2022『GO WEST.YOUNGMAN』』から中野サンプラザのライブを収めた『LIVE AT NAKANO SUNPLAZA 2022"GO WEST.YOUNGMAN"』(Blu-ray&レコード盤)をリリースする。

なお、Official YouTubeチャンネルではダイジェスト映像を公開中。

同じく7月10日に『月夜の残響ep.』と、今回MVを公開した「サイダー」が収録された『April』のレコード盤がリリースされる。

さらに、これまでストリーミング配信されていなかった「LIVE AT XXXX」(2018年1月31日CDリリース)、「CORE4」(2018年1月31日CDリリース)にボーナストラックとして収録していた『SUNBURST TOUR 2021』LIVE TAKEの4曲を加えて配信する「CORE4(Full Edition)」、チバユウスケさんソロ名義での初作品YUSUKE CHIBA-SNAKE ON THE BEACH-「DEAR ROCKERS」が7月10日に配信開始となる。