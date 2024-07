恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2024』(8月17・18日、千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ/大阪・万博記念公園)と前夜祭『SONIC MANIA』(8月16日、幕張メッセ)のタイムテーブルが10日、公式サイトで公開された。あわせて、8月17日の東京(千葉)公演『MIDNIGHT SONIC』では、星野源が昨年のBEACH STAGEに引き続き、深夜のSONIC STAGEを丸ごとキュレーションすることが発表された。

星野源が丸ごとキュレーションする8月17日のSONIC STAGEは「“so sad so happy 真夜中” Curated by Gen Hoshino」と題し、豪華出演者が真夜中の幕張に集結する。複数のグラミー受賞歴を誇る世界最高峰のミュージシャンの一人であるROBERT GLASPERが、注目シンガー・YEBBAとのスペシャルユニット「ROBERT GLASPER WITH SPECIAL GUEST YEBBA」として出演することが決定。エレクトーンを武器にした独自の即興音楽で90年代から活動し、さまざまなミュージシャンのゲストキーボーディストとしても演奏を続けるTUCKER、プロデューサー兼マルチプレイヤー、シンガーのTERRACE MARTIN、日本のポピュラーミュージックシーンで唯一無二のドラマー・石若駿と同世代のミュージシャンで紡がれるプロジェクトAnswer to Remember、HIPHOP黎明期から現在のDJシーンまでも支えているDJ JIN(RHYMESTER)、プロデュースワークや楽曲提供など多岐にわたって活動するnagaokaryosuke(ペトロールズ)、そして、キュレーターのGen HoshinoがレアなDJスタイルで出演する。MIDNIGHT SONICのタイムテーブルは後日発表となる。『MIDNIGHT SONIC』は、すべての『SUMMER SONIC』東京の入場券で入場可能。『MIDNIGHT SONIC』に参加できるチケットの販売も今月13日午前10時から行われる。『SUMMER SONIC』および『SONIC MANIA』の追加アーティストも発表。ソニマニのオープニングアクトとして、世界最大規模のビートボックス世界大会「Grand Beatbox Battle 2023」のクルー部門で優勝し、世界一の称号を得たビートボクサー4人組のSARUKANI、世界最大規模の複合フェスティバル『SXSW』に2年連続出場したカメレオン・ライム・ウーピーパイが新たにラインナップされた。サマソニ8月17日の東京公演PACIFICステージには、The BONEZの出演が決定。また、大阪公演オープニングアクトとして、次世代アーティストのtonun、Conton Candyの出演が決定した。なお、東京会場のみ、若干数のチケット再販売が決定。各日1DAYチケット、プラチナチケットの再販売が行われる。星野がキュレーションする『“so sad so happy 真夜中” Curated by Gen Hoshino at MIDNIGHT SONIC』出演者は以下のとおり。■“so sad so happy 真夜中” Curated by Gen Hoshino at MIDNIGHT SONIC8月17日(土):幕張メッセSONIC STAGE▼Live PerformanceROBERT GLASPER WITH SPECIAL GUEST YEBBATERRACE MARTINTUCKERAnswer to Remember▼DJDJ JIN(RHYMESTER)nagaokaryosukeGen Hoshino