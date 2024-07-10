¡Ú½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó32¹æ¡Û
7·î10Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§400±ß

¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó 32¹æ¡×¤òËÜÆü7·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï400±ß¡£É½»æ¤È¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï·¬Åç³¤¶õ¤µ¤ó¤¬¾þ¤ë¡£

¡¡32¹æ¤Î´¬Æ¬¥«¥éー¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ¿·16´¬ÄÌ¾ïÈÇ¡õ¡È¥à¥Õ¥ÕËÜ¡ÉÉÕ¤­ÆÃÁõÈÇ¤¬7·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö½÷¿À¤Î¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£ÃêÁª¤Ç100Ì¾¤Ë½÷¿À¡ÖÆÃÀ½¥­¥ã¥Ã¥×¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢TV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö»þ¡¹¥Ü¥½¥Ã¤È¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¥Ç¥ì¤ëÎÙ¤Î¥¢ー¥ê¥ã¤µ¤ó¡×¤È¡Ö¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢～¥¯¥½¥²ー¥Ï¥ó¥¿ー¡¢¿À¥²ー¤ËÄ©¤Þ¤ó¤È¤¹～¡×¤¬¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Ê¤ª¡Ö¤¢¤Ò¤ë¤Î¶õ¡×¤Ïºî¼Ô¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡×¡¢¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×¤Ïºî¼Ô¼èºà¤Î¤¿¤áµÙºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

(C)KODANSHA Ltd. All rights reserved.
¢¨ÅÅ»ÒÈÇ¤Ç¤Ï°ìÉôÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£