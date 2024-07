【ミスタードーナツ:“ミニオン”はちゃめちゃコレクション】7月10日 発売価格:270円~

ダスキンが運営するミスタードーナツは、期間限定メニュー「“ミニオン”はちゃめちゃコレクション」を本日7月10日に発売した。価格は270円より。

本商品は、7月19日公開予定の映画「怪盗グルーのミニオン超変身」とコラボレーションした期間限定メニュー。「ポン・デ・リング」や「オールドファッション」、「ドーナツポップ」をバナナミルク風味のチョコやマンゴーソースでミニオンカラーに仕上げたキャラクタードーナツ3種がラインナップされる。

さらに、オリジナルのミニオングッズが付属する「“ミニオン”はちゃめちゃグッズセット」2種も登場。「“ミニオン”つよいこグラス」または「“ミニオン”グラス」とオリジナル紙袋、ドーナツがセットになっている。なお、ドーナツの販売期間は8月下旬まで、グッズはなくなり次第終了となる。

【キャラクタードーナツ】

“ミニオン”ポン・デ・はじけるリング(テイクアウト:270円、イートイン:275円)

“ミニオン”マンゴーファッション(テイクアウト:270円、イートイン:275円)

“ミニオン”ゴールデンポップ(テイクアウト:302円、イートイン:308円)

【“ミニオン”はちゃめちゃグッズセット】

“ミニオン”つよいこグラスセット(テイクアウト:648円、イートイン:660円)

“ミニオン”グラスセット(テイクアウト:972円、イートイン:990円)

Despicable Me 4 (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

(C)MISDO 24 (C) Mister Donut. All Rights Reserved.