TWICEが、日本デビュー7周年を迎える2024年にリリースする自身5枚目の日本オリジナルアルバム TWICE JAPAN 5th ALBUM『DIVE』(7月17日発売)から「DIVE」のミュージックビデオを公開した。

今作は、水をテーマにした作品となっており、日本デビュー7周年を迎え、沢山の夢を叶えてきたTWICEがここからまたさらなる進化を見せる為、新たなステージにDIVE(=飛び込む)するをコンセプトに制作された。

公開されたミュージックビデオでも水の世界で優雅に踊るTWICEの美しく可愛らしい姿が詰め込まれている。セットの中には女神のようなTWICEらしい神秘的な花々が登場する。

また、TWICEは今年の7月に大阪・ヤンマースタジアム長居(7月13日、7月14日)、東京・味の素スタジアム(7月20日、7月21日)神奈川・日産スタジアム(7月27日、7月28日)にて『TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL』を開催する。