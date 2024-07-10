23Ç¯ÅÙ¤ÎËÉ±ÒÈñ¡¢Ìó1300²¯±ßÌ¤»ÈÍÑ¤È´±Ë¼Ä¹´±¡¡È´ËÜÅª¶¯²½¤Î1Ç¯ÌÜ
Rie Ishiguro
¡ÎÅìµþ¡¡£±£°Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï£±£°Æü¸áÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢£²£°£²£³Ç¯ÅÙ¤ÎËÉ±ÒÍ½»»¤Ç£±£³£°£°²¯±ßÄøÅÙ¤Î»È¤¤»Ä¤·¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÁõÈ÷¤Î·ÀÌó³Û¤ä¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Ç¯ÅÙ¤ÏËÉ±ÒÈñ¤òÂçÉý¤ËÁý³Û¤·¤¿£±Ç¯ÌÜ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤«¤éÌó£±Ãû£´£°£°£°²¯±ßÁý¤Î£¶Ãû£¸£²£±£¹²¯±ß¤ò·×¾å¡£µÞ·ã¤ÊÁý²Ã¤ÇÍ½»»¤ò¼¹¹Ô¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢»È¤¤»Ä¤·¤Î³ä¹ç¤¬ÎãÇ¯¤è¤ê¡Ö¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖËÉ±ÒÎÏÀ°È÷¤Î¸úÎ¨²½¡¢¹çÍý²½¤òÅ°Äì¤·¡¢Í½»»¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê¼¹¹Ô¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£