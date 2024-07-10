ミラーレスカメラレンズキットなどが賞品／創業30周年にちなんだ「MapCamera PHOTO CONTEST」
シュッピン株式会社が運営している写真共有サイト「EVERYBODY×PHOTOGRAPHER.com」において、創業30周年記念イベントにちなんだ「MapCamera PHOTO CONTEST」を7月5日（金）から開催している。
「新製品」「モノクロ・スナップ」「人物」「動体」「ネイチャー」の5つのテーマで作品を募集。募集期間はそれぞれ異なる。
各テーマ毎のグランプリ1名（合計5名）は、「Z f Z 40mm F2（Special Edition）レンズキット」や「EOS R8 RF24-50mm IS STM レンズキット」など、8種類のレンズキットから賞品を選ぶことが可能。
また、各準グランプリ1名（合計5名）は、Map Cameraをはじめ、同社が運営するECサイトでの買い物に1ポイント1円で利用できる3万ポイントが進呈される。
参加には、EVERYBODY×PHOTOGRAPHER.comへの会員登録が必要。会員登録後、EVERYBODY×PHOTOGRAPHER.comのトップページから、写真投稿（アップロード→写真編集）して参加できる。
投稿枚数に制限はなく、複数写真での参加が可能。ただし、カメラ（フィルムカメラを含む・スマートフォンは除く）で、7月1日（土）～10月13日（日）までの間に撮影された作品が審査対象となる。
コンテスト名
MapCamera PHOTO CONTEST
募集期間新製品部門：2024年7月5日（金）～10月13日（日） スナップ・モノクロ部門：2024年7月5日（金）～8月11日（日） 人物部門：2024年7月15日（月）～8月25日（日） 動体部門：2024年8月2日（金）～9月15日（日） ネイチャー部門：2024年8月13日（火）～10月6日（日）
賞品
グランプリ
選べるカメラプレゼント（合計5名）Z f Z 40mm F2（Special Edition）レンズキット EOS R8 RF24-50mm IS STM レンズキット α7C II ズームレンズキット ILCE-7CM2L X100VI LUMIX S9 標準ズームレンズキット OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO キット PENTAX K-3 Mark III 20-40 Limited レンズキット fp & Contemporary 45mm F2.8 DG DN キット
準グランプリ
3万ポイント（合計5名）
結果発表
2024年12月下旬に公式X（旧Twitter）、Facebook、Instagramと、特設ページで発表予定