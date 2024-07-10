キャンペーン：ProGrade Digitalが「プライムデー」に参加 CFexpress 4.0 Type Aカード「IRIDIUM」も対象
キャンペーン：ProGrade Digitalが「プライムデー」に参加 CFexpress 4.0 Type Aカード「IRIDIUM」も対象
ProGrade Digital Inc.は、7月11日（木）からAmazonで順次開催される「先行セール」「プライムデー」に参加。両期間を通して、ProGradeのメモリーカードやカードリーダーを最大20%OFFで販売する。
対象製品には、7月10日（水）に発表されたCFexpress 4.0 Type Aカード「IRIDIUM」シリーズも含まれる。480GBと960GB共に10%OFFの割引価格で販売。960GBの場合、通常価格（税込）9万9,000円のところ8万9,100円で提供する。
CFexpress 4.0 Type Bカードにおいては発売以降、最も高い割引率になっているという。1.3TBの「COBALT」は通常価格（税込）16万5,000円のところ20%OFFの13万2,000円となっている。
CFexpress 2.0 Type Bカードの「COBALT」もすべて20%OFFとなり、650GBが通常価格（税込）5万9,800円のところ4万7,840円となる。カードリーダー全品も15％OFF。
開催期間
先行セール
2024年7月11日（木）0時00分～7月15日（月）23時59分
プライムデー
2024年7月16日（火）0時00分～7月17日（水）23時59分
対象製品
※価格はすべて税込 かっこ内は割引率
※実際の価格はAmazonでご確認ください
CFexpress Type B（CFexpress 4.0） GOLD 256GB：28,100円→22,480円（20%） GOLD 512GB：33,000円→26,400円（20%） GOLD 1TB：57,800円→46,240円（20%） GOLD 2TB：113,900円→91,120円（20%） COBALT 1.3TB：165,000円→132,000円（20%）
CFexpress Type B（CFexpress 2.0） GOLD 128GB：16,500円→13,200円（20%） GOLD 256GB：19,800円→15,840円（20%） GOLD 2TB：89,800円→71,840円（20%） COBALT 165GB：29,700円→23,760円（20%） COBALT 325GB：39,800円→31,840円（20%） COBALT 650GB：59,800円→47,840円（20%）
CFexpress Type A（CFexpress 4.0） IRIDIUM 480GB：64,400円→57,960円（10%） IRIDIUM 960GB：99,000円→89,100円（10%）
CFexpress Type A（CFexpress 2.0） GOLD 240GB：39,600円→35,640円（10%） GOLD 480GB：56,100円→50,490円（10%） COBALT 160GB：27,990円→22,392円（20%）
SDXC UHS-II V60 GOLD 128GB：8,300円→6,640円（20%） V60 GOLD 256GB：14,900円→11,920円（20%） V60 GOLD 512GB：27,300円→21,840円（20%） V90 COBALT 64GB：11,600円→9,280円（20%） V90 COBALT 128GB：20,800円→16,640円（20%） V90 COBALT 256GB：38,000円→30,400円（20%）
microSDXC UHS-II V60 GOLD 128GB：8,500円→6,800円（20%） V60 GOLD 256GB：15,100円→12,080円（20%） V60 GOLD 512GB：27,400円→21,920円（20%）
CFast 2.0 COBALT 640GB：47,500円→38,000円（20%）
USB4 40Gbpsカードリーダー CFexpress Type B（PG05.6）：16,500円→14,025円（15%） CFexpress Type A（PG09.6）：16,500円→14,025円（15%）
USB 3.2 Gen 1カードリーダー SD/microSD（PGM0.5）：5,800円→4,930円（15%）
USB 3.2 Gen 2カードリーダー CFast/SDカード（PG02）：13,200円→11,220円（15%） CFexpress Type B/SDカード（PG05.5）：13,200円→11,220円（15%） SD/SD（PG08）：13,200円→11,220円（15%） CFexpress Type A/SDカード（PG09）：13,200円→11,220円（15%）