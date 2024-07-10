「AC6」1周年記念グッズ第1弾の先行予約開始！ ウォルターエンブレムTシャツなど全70点ラインナップ
【「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」1st Anniversary POP UP SHOP】8月2日～ 順次開店
先行予約受付期間： 第1弾7月10日12時～8月31日23時59分 第2弾10月19日12時～11月17日23時59分
先行予約受付期間： 第1弾7月10日12時～8月31日23時59分 第2弾10月19日12時～11月17日23時59分
ミートマは、期間限定ショップ「『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』1st Anniversary POP UP SHOP」にて展開する1周年記念グッズ第1弾の先行予約受付を、同社通販サイトにて7月10日12時より8月31日23時59分まで実施している。
今回展開されるのは全70点の「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」グッズ。「ビジュアルブック」（2,200円）や「デフォルメ缶バッジ」（各550円）、「ステッカーシート」（550円）に「アイスクリームスプーン」（990円）、「Tシャツ」（3,300円）やカプセルトイ「パーツアクリルチャーム」（1個400円）などがラインナップされている。
なお、第2弾の予約受付は10月19日12時より11月17日23時59分に実施される。
□Meetoma「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」グッズ通販【「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」グッズ（一部）】
「ビジュアルブック」（2,200円）
「デフォルメ缶バッジ」（各550円）
「ステッカーシート」（550円）
「アイスクリームスプーン」（990円）
「Tシャツ」（3,300円）
カプセルトイ「パーツアクリルチャーム」（1個400円）
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