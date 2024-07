【「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」1st Anniversary POP UP SHOP】8月2日~ 順次開店先行予約受付期間: 第1弾7月10日12時~8月31日23時59分 第2弾10月19日12時~11月17日23時59分

ミートマは、期間限定ショップ「『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』1st Anniversary POP UP SHOP」にて展開する1周年記念グッズ第1弾の先行予約受付を、同社通販サイトにて7月10日12時より8月31日23時59分まで実施している。

今回展開されるのは全70点の「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」グッズ。「ビジュアルブック」(2,200円)や「デフォルメ缶バッジ」(各550円)、「ステッカーシート」(550円)に「アイスクリームスプーン」(990円)、「Tシャツ」(3,300円)やカプセルトイ「パーツアクリルチャーム」(1個400円)などがラインナップされている。

なお、第2弾の予約受付は10月19日12時より11月17日23時59分に実施される。

□Meetoma「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」グッズ通販

【「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」グッズ(一部)】

「ビジュアルブック」(2,200円)

「デフォルメ缶バッジ」(各550円)

「ステッカーシート」(550円)

「アイスクリームスプーン」(990円)

「Tシャツ」(3,300円)

カプセルトイ「パーツアクリルチャーム」(1個400円)

