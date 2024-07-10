タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」



「NO MUSIC, NO LIFE.」ページ https://nomusicnolife.jp/・タワーレコード オリジナル 応募抽選付ポストカード特典7月24日（水）発売のOfficial髭男dism『Rejoice』をタワーレコードおよびTOWERmini、タワーレコードオンラインのいずれかでご購入の方に「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターが抽選で10名に当たる応募抽選付ポストカード（「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスター絵柄）を先着で差し上げます。なお、ご予約済みの方も対象となります。応募期間：7月23日（火）〜8月31日（土）23:59対象商品：Official髭男dism『Rejoice』全3形態