¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡É¹ðÈ¯¤Î¸µ´´Éô»àË´¡¡Ê¼¸Ë¸©¿¦°÷Ï«ÁÈ¤¬ÃÎ»ö¤Î¼¿¦¿½¤·Æþ¤ì
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤ò¹ðÈ¯¤¹¤ëÊ¸½ñ¤òÇÛ¤Ã¤¿¸µ´´Éô¿¦°÷¤Î»àË´¤ò¼õ¤±¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬ÃÎ»ö¤Î¼¿¦¤òµá¤á¤ë¿½¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¼¸Ë¸©¡¡¿¦°÷Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¡¡ÅÚ¼èÀáÉ×Ãæ±û¼¹¹Ô°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¹ðÈ¯¤ò¤·¤¿¿¦°÷¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤¹¡£ÃÎ»ö¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤¢¤ëÂÐ±þ¤òµá¤á¤Þ¤¹¡×
¡¡10Æü¸áÁ°11»þÁ°¡¢Ê¼¸Ë¸©¿¦°÷¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ï¡ÖÌäÂêÈ¯À¸°ÊÍè¡¢¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¡¢¤â¤Ï¤ä¸©Ì±¤Î¿®Íê²óÉü¤¬Ë¾¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¿½¤·Æþ¤ì½ñ¤ò¸©Â¦¤ËÄó½Ð¤·¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¼¿¦¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤Ç¤ÏÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤É¤Îµ¿ÏÇ¤òÊ¸½ñ¤ÇÆâÉô¹ðÈ¯¤·¤ÆÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¸µ´´Éô¿¦°÷¤ÎÃËÀ¡Ê60¡Ë¤¬7Æü¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¸©À¯¤ò¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬»ä¤ÎÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¡×¤È¤·¤Æ¼¿¦¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¼¸Ë¸©¡¡¿¦°÷Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¡¡ÅÚ¼èÀáÉ×Ãæ±û¼¹¹Ô°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¹ðÈ¯¤ò¤·¤¿¿¦°÷¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤¹¡£ÃÎ»ö¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤¢¤ëÂÐ±þ¤òµá¤á¤Þ¤¹¡×
¡¡10Æü¸áÁ°11»þÁ°¡¢Ê¼¸Ë¸©¿¦°÷¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ï¡ÖÌäÂêÈ¯À¸°ÊÍè¡¢¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¡¢¤â¤Ï¤ä¸©Ì±¤Î¿®Íê²óÉü¤¬Ë¾¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¿½¤·Æþ¤ì½ñ¤ò¸©Â¦¤ËÄó½Ð¤·¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¼¿¦¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤Ç¤ÏÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤É¤Îµ¿ÏÇ¤òÊ¸½ñ¤ÇÆâÉô¹ðÈ¯¤·¤ÆÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¸µ´´Éô¿¦°÷¤ÎÃËÀ¡Ê60¡Ë¤¬7Æü¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¸©À¯¤ò¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬»ä¤ÎÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¡×¤È¤·¤Æ¼¿¦¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£