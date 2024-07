短冊CDディスクガイド 8cmCDマニアックス

8cmシングルCDの魅力をまとめた書籍「短冊CDディスクガイド 8cmCDマニアックス」が7月12日に発売される。A5版264ページで、価格は2,750円。出版はDU BOOKS。

1990年代に大量生産された短冊CDの魅力を、コレクター、DJ、愛好家たちが紹介する音盤ガイド。バブル、ランバダ、ボディコン、Jリーグ、コギャル、たまごっち、だんご3兄弟など、小さなCDが映し出す平成J-POPという大衆文化を記録した。

レビュー執筆陣は、ISHII、カマタダイスケ、珍盤亭 娯楽師匠、DJ JARECO、dj610、ディスク百合おん、デラ、ナウい女、なかぐち、nakamura8cm、hosotake、マノスケ、mochico、夜野一義、リズマニ。

主な内容

黎明期(1988年~1989年 レコードから移行・ホコ天イカ天バンドブーム)

成長期(1990年~1993年 ビーイングブーム)

成熟期(1994年~1997年 TK・沖縄アクターズスクール・V系ブーム)

衰退期(1998年~2007年 マキシへ移行・演歌中心へ)

再評価期(2013年頃~ 8cmリバイバルリリース)

スペシャル・インタヴュー(50音順)

鬼龍院翔(ゴールデンボンバー)、コモリタミノル、平間至

コラム

8cmCDの周辺アイテムたち by 山下メロ

エンタメ業界華やかなりし時代、最期の“あだ花”「レコスタ」とは? by 数の子ミュージックメイト

8cmCDを作りたい! 人気のサービスはこうして始まった。by きだりょうすけ(こだわりのCDプレスプレスミー代表)

当時のCDシングルを取り巻く世相 by 鈴木啓之

ゲストレコメンド

中尊寺まい(ベッド・イン)、斉藤伸也(ONIGAWARA)、デッカチャン、ごいちー、Tnaka

ブックデザイン 大原大次郎